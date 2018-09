Minh Hằng làm 'người ngoài hành tinh' suốt 27 tiếng

Tối 7/9, Minh Hằng tung MV mới mang tên 'YOLO', nghĩa là 'You only live once - Bạn chỉ sống một lần'. Ca khúc do nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong sáng tác, nằm trong single cùng tên của Minh Hằng, được hoà âm theo phong cách EDM đang thịnh hành. Bài hát có tiết tấu sôi động, khiến người nghe lên tinh thần, muốn hát và nhảy theo.