Minh Hằng, Hoàng Thùy Linh song ca trong đêm nhạc sôi động

Hai nữ ca sĩ sexy 'song kiếm hợp bích' vào tối 28/4 tới.

Chương trình MTV Connection trở lại với liveshow diễn ra vào 19h ngày 28/4 tới tại Nhà văn hóa Thanh niên TP HCM, được truyền trực tiếp qua hình thức livestream. Chương trình dành hàng nghìn vé tặng cho các bạn trẻ đến gặp gỡ những giọng ca hot nhất hiện nay.

Chương trình sẽ có nhân vật chính là Monster nên các ca sĩ sẽ "đánh thức" con "quái vật" bằng những tiết mục sôi động. Phía sau "quái vật" này có rất nhiều bí ẩn thú vị nên dàn sao sẽ có những cách riêng để "đánh thức".

Minh Hằng và Hoàng Thùy Linh.

Minh Hằng chia sẻ, cô chọn sân khấu này để làm bước đệm, đánh dấu cho loạt dự án âm nhạc sắp ra mắt. Nữ ca sĩ cảm thấy tò mò xen lẫn thích thú và hồi hộp vì cô là một trong những ca sĩ được ban tổ chức "chọn mặt gửi vàng" tham gia chiếc dịch Wake up the monster - Đánh thức quái vật ra khỏi "giấc nồng". Minh Hằng cho biết, cô sẽ trình diễn những bản hit mới, đặc biệt là ca khúc Yolo - You're only one gây chú ý thời gian qua.

Trong khi đó, Hoàng Thùy Linh cũng lần đầu tham gia, không giấu được sự hào hứng. Ca sĩ gốc Hà Nội nói, cô cũng sẽ "bùng nổ" theo cách riêng. Nữ ca sĩ và ê kíp đang chuẩn bị hàng loạt tiết mục đặc sắc với màn vũ đạo "bốc lửa" để "làm nóng" chương trình. Đặc biệt, Hoàng Thùy Linh và Minh Hằng sẽ có màn song ca hấp dẫn. Đây là lần hiếm hoi hai ca sĩ sexy này cùng "song kiếm hợp bích" trên sân khấu ca nhạc, dù ngoài đời họ khá thân thiết.

Bên cạnh Minh Hằng và Hoàng Thùy Linh, chương trình còn có sự tham gia của Miu Lee, Thanh Duy, Phạm Hồng Phước cùng hai giọng ca mới Erik, Suni Hạ Linh.

Hân Quy