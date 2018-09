Minh Hằng hát cho 10.000 sinh viên trong mưa tầm tã

Minh Hằng đã trình bày nhiều ca khúc quen thuộc như liên khúc 'Áo dài ơi', 'Vào hạ', 'Sắc môi em hồng'... trong sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Cô cũng bất ngờ đưa những bài đang hot trên mạng vào chương trình như 'Cung bọ cạp', 'Đẹp trai thì mới có nhiều người yêu'... khiến người xem phấn khích. Bên cạnh đó, Minh Hằng còn giới thiệu những ca khúc nằm trong single mới như 'Yolo', 'Busy', 'I have to go' rất sôi động, trẻ trung.