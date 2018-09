Minh Hằng: 'Hào quang dành cho người biết tỏa sáng'

Trong tập 7 cuộc thi 'Đại sứ tài năng', Minh Hằng đã tận tình hướng dẫn các thí sinh cách thể hiện phong cách và khả năng tự tin trước khi trở thành người của công chúng.

Minh Hằng tận tình chỉ dẫn các thí sinh cách trở thành một ngôi sao tỏa sáng.

Ở thử thách lần này, Minh Hằng chia sẻ thêm: “Trở thành người của công chúng thì mọi cử chỉ, lời nói và hành động của các em đều được đánh giá một cách khắt khe”. Nhằm trang bị cho các thí sinh những kỹ năng và phong cách của đại sứ, cô cùng Nguyễn Hải Phong, Tùng Leo quyết định đưa cả 5 thí sinh tham gia khóa huấn luyện ở trường John Robert Power (JRP) trước khi đến với thử thách cuối cùng: Giao lưu cùng 100 “fan” hâm mộ.

Thí sinh phải thể hiện phong thái của một ngôi sao trước chặng đua cuối. (Từ trái qua phải: Bảo Kỳ, Yến My, Tiến Đạt, Việt My, Quốc Bảo).

Yến My - gương mặt sáng giá nhất của tập 7 đã khiến Minh Hằng và Nguyễn Hải Phong hài lòng với khả năng nói chuyện lưu loát, biết “lấy lòng” khán giả bằng trò chơi vui nhộn. Chọn đề tài khá hay về K-pop fan, cô nàng đã khiến không khí của khán phòng nhẹ nhàng với lời kêu gọi bày tỏ sự yêu thích thần tượng theo cách tích cực. Khóa học tại JRP đã giúp ích cô rất nhiều trong việc tạo dựng phong cách riêng của một đại sứ. My tâm sự “Dù chỉ là vài ngày học, nhưng buổi huấn luyện đã giúp tôi biết cách điều chỉnh cảm xúc thật, để thể hiện bản thân tốt hơn trước công chúng”. Với sự tự tin, lại hát hay và biết làm chủ tình thế, Yến My, và trở thành một đối thủ nặng ký của những thí sinh bước vào chung kết.

Sau khóa học, “hot boy” Hà thành Tiến Đạt biết phát huy phong cách tự nhiên để chinh phục khán giả với cách trò chuyện chân thành, mà theo Minh Hằng là “những gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được trái tim”. Đạt cho biết: “Pop Ballad có hơi hướm RnB là dòng nhạc tôi yêu thích. Cuộc thi đã giúp tôi thấy rõ hơn hướng đi của mình là ngoài trao dồi tài năng, bản thân phải biết cách thể hiện hình ảnh một cách hoàn thiện nhất".

Bảo Kỳ dù khắc phục khuyết điểm “nói chuyện đặt hai tay vào túi quần” ở tập 6, nhưng chưa khiến các chuyên gia JRP hài lòng về cách thể hiện gương mặt trong buổi trò chuyện. Tuy anh chàng chưa thể hiện được phong cách của một ngôi sao, nhưng bù lại đã “lấy lòng” được các fan và ban giám khảo với lối hát duyên dáng và hóm hỉnh. Bảo Kỳ cho biết: “Tôi thấy khá may mắn vì đã vượt qua những thử thách. Điều đó là động lực để bản thân phấn đấu hơn với những nhận xét khen chê của ban giám khảo”.

Giám khảo đưa ra những bình luận sâu sắc giúp các thì sinh hoàn thiện kỹ năng của mình hơn.

Với Việt My, cô đã sai lầm khi chọn đề tài khá “hiểm hóc”. Khi được hỏi về “chiêu trò” của mình, Việt My tâm sự: “Tôi có niềm khao khát được tỏa sáng, nhưng chắc chắn không phải bằng scandal mà bằng một phong cách riêng”. Nhiều người cho rằng Việt My đang hiểu sai về từ “chiêu trò”, hay vẫn loay hoay chưa tìm được “style” phù hợp. Tuy nhiên, không thể phủ định rằng cô vẫn là người thuyết trình khá lưu loát ở thử thách này, điều đã giúp cô có được tấm vé vào chung kết.

Dù được đánh giá cao trong buổi tập huấn ở trường JRP, nhưng Quốc Bảo trở nên lúng túng khi trò chuyện cùng fan. Phần thi của Quốc Bảo đầy ngẫu hứng nhưng thiếu chỉn chu, theo đánh giá của Tùng Leo là “Không bao quát được điều mình sắp làm, không thấy rõ quyết tâm và phong độ không ổn định”. Đầy tiếc nuối, Quốc Bảo chia sẻ: “Đây là cuộc thi mà tôi có nhiều tình cảm nhất với đối thủ. Tuy lúc nào cũng yêu thương nhưng phải đặt mục tiêu chiến thắng và cạnh tranh công bằng lên đầu tiên. Tôi hy vọng có được sự yêu mến của khán giả bình chọn để được có mặt trong đêm chung kết".

Cẩm Tú đã ra đi trong tập 6 và Quốc Bảo dù phải chia tay trong tập 7 đã được “cứu” từ bình chọn khán giả online để đến với đêm chung kết

Sau khi tập 7 phát sóng, danh sách 6 thí sinh, gồm 4 thí sinh đấu loại trực tiếp ở vòng thử thách: Yến My (MS O5), Tiến Đạt (MS 02), Việt My (MS 04), Bảo Kỳ (MS 03) và 2 thí sinh bình chọn online gồm Cẩm Tú (MS 06) và Quốc Bảo (MS O1) được công bố có mặt ở vòng chung kết “Mr & Ms Ostar - Tìm kiếm đại sứ tài năng”. 6 thí sinh sẽ tranh tài và biểu diễn tiết mục đặc sắc cùng các ngôi sao hàng đầu tại Việt Nam và Hàn Quốc trong đêm gala ngày 12/1/2014

Thảo Nhi