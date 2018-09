Minh Hằng cổ vũ thí sinh vượt qua thử thách

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong và Minh Hằng cùng huấn luyện viên khách mời Ben Hồ nỗ lực giúp các thí sinh của cuộc thi Mr & Ms O’Star vượt qua phần thi thể lực.

Khởi hành từ chiếc cầu treo, các thí sinh được chia thành 4 cặp với chiếc dây trói chặt, chạy ngược gió, bơi hồ, chèo bè, vượt thác,… giữa thời tiết giá lạnh để hoàn thành 4 thử thách liên hoàn. Minh Hằng chia sẻ cô cảm thấy thót tim trước những chướng ngại quá khó, thương các thí sinh nên cũng trèo đèo, lội cả xuống suối để dìu dắt và luôn động viên khi cần. Ca sĩ Một vòng trái đất chia sẻ: “Người can đảm không phải là người không sợ gì cả, mà là người dám vượt qua nỗi sợ hãi". Tiến Đạt là thí sinh áp dụng triệt để lời khuyên này bằng quyết tâm cao độ. Nếu thử thách đầu tiên khiến anh chàng dù về nhất nhưng bị đuối sức thì phần vượt thác Dalanta lại là minh chứng cho sự thông minh trong việc sử dụng sức và phản xạ nhạy bén trước những ghềnh đá nhô hiểm trở. Sự nhanh nhạy và tinh thần nỗ lực của “hot boy” nhỏ tuổi này đã khiến giám khảo Ben Hồ bị chinh phục. Trong khi đó, anh chàng Vũ Long cùng đội đã tận dụng tài tình khả năng bơi lội và khả năng chịu đựng được áp lực cao.

Tiến Đạt và Vũ Long vui mừng khi là đội về đích đầu tiên 2 chặng đầu.

Ngược với hai thí sinh nam trên, Gia Huy để lại ấn tượng chưa tốt khi so bì với đội Vũ Long - Tiến Đạt và là người luôn bật khóc sau mỗi thử khách khó khăn. Điều này đi ngược với tiêu chí của tập 4 là chiến đấu hết mình nhưng vẫn giữ được sự thân thiện của một đại sứ đúng nghĩa. Nếu Gia Huy có phần yếu đuối thì Việt My dù khóc nhiều nhưng lại khá mạnh mẽ. Ở hai chặng thi cô luôn là người đến trước và chờ đợi đồng đội về đích cùng. Vì thế, cặp đôi này chỉ dừng ở mức hoàn thành tốt còn Gia Huy suýt lọt vào tốp nguy hiểm.

Khác với Gia Huy, Bảo Kỳ dường như hiểu rõ điểm yếu về thể lực và nghĩ mình sẽ là người ra đi ở tập 4. Trở ngại lớn nhất của Bảo Kỳ là chiếc áo phao quá nhỏ so với thân hình quá khổ khiến anh chàng không biết bơi này phải lặn ngụp khó khăn trong làn nước lạnh buốt để đến bè. Cẩm Tú cũng không biết bơi nhưng đã cố hết sức để kéo chàng to béo theo cùng. Là một đồng đội tốt, cô nàng còn đóng vai một “chuyên gia tâm lý” thực thụ khi biết cách trấn an và cổ vũ bạn cùng đội vào thời điểm anh chàng bi quan nhất. Thời điểm khó khăn nhất lại là lúc vực dậy ngoạn mục của Bảo Kỳ. Anh dốc hết sức lực để chiến đấu vì không còn gì để mất. Điều đó khiến Bảo Kỳ được giám khảo đánh giá cao về độ lăn xả và ý chí vươn lên.

Việt My và Gia Huy đã phải vượt qua áp lực lớn để hoàn thành thử thách tập 4 “Mr & Ms O’Star – Đại sứ tài năng”.

Tương tự Bảo Kỳ, Yến My là cô nàng yếu đuối nhất trong nhóm về thể lực lẫn tinh thần. Cô sợ độ cao đến nỗi bật khóc nức nở suốt 2 phút bên vách thác Datanla hiểm hóc. Quốc Bảo - người đồng đội kiêm chuyên gia hỗ trợ tâm lý đã khiến My có thêm động lực và cố hết sức để về đích. Cô gái Hà Nội dường như đã học được cách đối diện với khó khăn để trở nên kiên cường hơn sau phần thi để không phải mang suy nghĩ “bỏ cuộc để cho đồng đội tự do bứt phá”. Những thử thách cam go khiến các thí sinh lộc lộ rõ tính cách tốt đẹp, đặc biệt là Quốc Bảo sau khi được Yến My “giải oan” cho các hành động tưởng là “đánh lẻ”.

Niềm vui vỡ òa khi tất cả thí sinh đều chiến thắng

Thử thách tập 4 đã làm cho 8 thí sinh Mr & Ms O’Star gần như đã sử dụng hết sức mình. Phía sau gương mặt nghiêm nghị của 3 vị giám khảo là rất nhiều tâm trạng rối bời vì lo lắng cho các thí sinh, đã có lúc họ dừng lại để quyết định xem có nên bớt đi các thử thách cam go. Tập 5 với thử thách một ngày làm nông dân và phần thi nấu ăn kịch tính sẽ chiếu vào ngày 15/12 lúc 20h30 trên YanTV.

Thảo Nhi