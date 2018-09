Minh Hằng chưa hài lòng với thí sinh 'Mr &Ms O'Star'

Ở tập 6 'Mr & Ms O’Star - Đại sứ tài năng', lần đầu tiên các thí sinh đã mang đến cho giám khảo Minh Hằng sự thất vọng lớn.

Ngoài sự linh hoạt trong giao tiếp, cả 6 thí sinh phải tận dụng sự hiểu biết của mình để giới thiệu những thắng cảnh đặc trưng của TP HCM cho các vị khách Hàn Quốc. Thông qua thử thách làm tour guide, giám khảo mong muốn các thí sinh bộc lộ khả năng quảng bá thông tin cho thương hiệu đang đại diện - một kỹ năng không thể thiếu của bất kỳ đại sứ nào. Lần này, Minh Hằng và Nguyễn Hải Phong đã nhờ đến chuyên gia Doãn Quốc Pháp - hướng dẫn viên Sài Gòn Tourist để đưa ra thử thách cho các thí sinh.

3 cặp thi sinh sẽ bước vào thử thách làm Tour Guide.

Thử thách này không quá khó khăn đối với người có kinh nghiệm làm MC như Việt My và cách nói chuyện tự nhiên của lãng tử Hà thành Tiến Đạt. Tuy nhiên, sự tự tin thái quá lại khiến cô nàng chăm chú chuyện trò mà quên nhiệm vụ được giao là chụp ảnh chú voi có đốm. Điều này khiến Tiến Đạt lo lắng nhắc nhở và thậm chí cắt ngang My suốt.

Ở cặp đôi thứ 2, Cẩm Tú có phần trội hơn đồng đội khi cô có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh cùng khả năng xông xáo. Trong khi đó “nụ cười tỏa nắng”’ Quốc Bảo luôn có phần thụ động trước Cẩm Tú. Họ không thống nhất được tốt và quên việc quan trọng nhất là hướng dẫn khách tham quan du lịch trong lúc mãi mê hoàn thành nhiệm vụ chụp ảnh.

Cặp đôi Bảo Kỳ và Yến My lại thiếu chiều sâu trong giao tiếp. Người ta thường bảo “khoe cái tốt, giấu cái dở”, Bảo Kỳ lại áp dụng ngay chiến thuật khoe khả năng nói tiếng Anh quá tệ khiến Yến My phải liên tục chữa cháy, thậm chí có lúc họ phải rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi nhắc đến “món đặc sản của TP HCM là gì nhưng Bảo Kỳ đã hấp tấp trả lời Nhà thờ Đức Bà.

Các thí sinh thân thiện với các vị khách Hàn Quốc và được họ đánh giá tương đương nhau.

Với 3 giờ làm hướng dẫn viên, các thí sinh gần như chỉ kể những món mình thích thay vì giới thiệu những điều thú vị cho các vị khách. Liên tiếp phơi bày các điểm yếu từ khả năng nói tiếng Anh và thiếu cả sự thấu hiểu tâm lý trong giao tiếp mặc dù các vị khách mời đều công nhận sự nhiệt tình của các bạn trẻ. Thử thách đơn tiếp sau đó chính là sự sàng lọc khắt nghiệt để ban giám khảo có thể đánh giá nghiêm khắc hơn.

Lần đầu tiên các Mr & Ms O’Star mang đến cho giám khảo sự thất vọng quá lớn.

Khi phải “đơn thân độc mã” chiến đấu ở thử thách thuyết trình, các thí sinh càng bộc lộ những ưu khuyết của bản thân. Việt My vẫn quen cách thể hiện bài thuyết trình lưu loát nhưng tạo cảm giác “trả bài”. Chàng trai Hà thành Tiến Đạt lần đầu vào miền Nam nên cũng chưa hiểu kỹ về TP HCM, nhưng bù lại với khả năng thuyết trình tự nhiên, anh có vẻ thuyết phục được ban giám khảo. Yến My có phần giới thiệu khá ấn tượng nhưng lại không có được sự liền mạch. Dù không quá xuất sắc, nhưng cả ba cũng vừa đủ có tấm vé vào tốp an toàn.

Trong khi đó, Cẩm Tú lại mất điểm hoàn toàn vì bài thuyết trình thiếu lửa. Bảo Kỳ vẫn mang hình ảnh của anh chàng “tour guide” kém cỏi, giấu đôi tay lúng túng khi trình bày. Quốc Bảo thể hiện rõ con người cầu toàn với cách chuẩn bị khá chỉn chu, nhưng quá “gồng” nên sớm đuối sức ở cuối bài. Kém cỏi hơn là lý do Bảo Kỳ, Quốc Bảo, Cẩm Tú bị lọt vào tốp nguy hiểm và các thí sinh này buộc phải tự loại nhau để giành tấm vé vào vòng trong.

Cẩm Tú, Bảo Kỳ và Quốc Bảo phải đối diện với áp lực rời khỏi cuộc thi.

Trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, Quốc Bảo lấy ngay những điểm yếu của Bảo Kỳ để áp đảo anh với hy vọng được ở lại. Hành động này đã khiến Bảo bị cả nhóm cô lập nhưng đây cũng là điều dễ hiểu ở nhiều cuộc thi. Giữa lúc này, Bảo Kỳ không hề kém cạnh thông minh, anh đã bày tỏ nhiệt huyết mong muốn được đi đến cuối chặng đường. Riêng Cẩm Tú, có lẽ do sức khỏe chưa tốt khiến Tú đã buông xuôi trong ngày hôm đó. Để được quay lai đêm chung kết Tú chắc chắn phải đánh liều vận may một lần nữa, trông chờ vào số lượng bình chọn của khán giả trên website, cuộc bình chọn sẽ kết thúc vào ngày 26/12.

Tập 5 khép lại chỉ còn 5 thí sinh vào vòng trong gồm: Tiến Đạt, Quốc Bảo, Bảo Kỳ, Việt My và Yến My. Tập 7 phát sóng trên YanTV lúc 20h30 chủ nhật ngày 29/12.

Thảo Nhi