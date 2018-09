Michael Learns to Rock làm liveshow ở Hà Nội

Ban nhạc nổi tiếng thập niên 90 sẽ trở lại Việt Nam để quảng bá album mới.

Ban nhạc Michael Learns to Rock sẽ đến Hà Nội thực hiện đêm nhạc riêng vào tối 26/7 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam. Đây là chương trình quảng bá album 25: The completed songs của ban nhạc nổi tiếng này. Trong liveshow, Michael Learns to Rock trình diễn những ca khúc gắn liền tên tuổi của ban nhạc như Sleeping child, 25 minutes, Out of the blue... Ngoài ra, họ sẽ giới thiệu hai ca khúc mới tinh là Silent times và Call on love.

Ban nhạc Michael Learns to Rock chỉ còn 3 thành viên từ năm 2000.

Michael Learns to Rock đến từ Đan Mạch, được thành lập năm 1988 với thể loại âm nhạc chính là rock ballad. Ban đã bán được hơn 11 triệu bản album trên toàn thế giới, đặc biệt thành công tại khu vực châu Á. Năm 1998, MLTR từng đến Việt Nam biểu diễn. Hiện, nhóm chỉ còn 3 thành viên.

Nhóm O-Plus là một trong hai khách mời của đêm nhạc.

Khách mời của chương trình tại Việt Nam có thần tượng âm nhạc 2014 Nhật Thủy và á quân X-Factor O-PLus. O-Plus chia sẻ, họ đều thuộc thế hệ 8X nên rất yêu thích MLTR. Thời gian qua, O-Plus dành nhiều thời gian tập luyện cho những tiết mục họ sẽ trình diễn trong đêm nhạc của thần tượng. O-Plus sẽ hát cả những ca khúc mới và cũ, gồm tiếng Anh lẫn tiếng Việt, trong đó có ca khúc chủ đề single mới tên No way cùng Bye bye - bài hát mới tinh Dương Khắc Linh viết cho nhóm.

