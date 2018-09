MiA tỏa sáng với vai ca sĩ Beyonce

Nữ ca sĩ khoe hình thể gợi cảm cùng những bước vũ đạo điêu luyện khi hát 'Run the world'.

Thể lệ của show 9 có sự thay đổi thú vị, tạo sự cạnh tranh hơn giữa các thí sinh. 6 nghệ sĩ hóa thân thành 3 nhân vật. Như vậy, mỗi nhân vật có 2 bản sao xuất hiện trên sân khấu.

Diễn viên Ngân Quỳnh và ca sĩ Vy Oanh cùng nếm trải thử thách sắm vai giọng ca quốc tế Bruno Mars. Ngân Quỳnh chọn thể hiện ca khúc The lazy song còn Vy Oanh khoe giọng trong Just the way you are. Hoài Lâm và Minh Thuận cùng hóa thân thành ca sĩ hải ngoại Nguyễn Hưng. Con trai Hoài Linh hát Chỉ riêng mình ta còn Minh Thuận thể hiện Không. Cặp cuối cùng là MiA và Vương Khang cho ra hai bản sao độc đáo của nữ ca sĩ Beyonce. Vương Khang hát Listen & Super Bowl còn MiA biểu diễn Run the world. Tiết mục của MiA được cả 3 giám khảo hết lời khen ngợi.

"Búp bê" Thanh Thảo làm khách mời trong show 9. Cô mất 5 tiếng đồng hồ để có tạo hình giống nhạc sĩ, ca sĩ da màu nổi danh thế giới với ca khúc More than I can say.

Thanh Bạch xuất hiện công bố số điểm tích lũy của 6 thí sinh qua 8 tuần thi trước và thể lệ, giải thưởng của chương trình.

Mỹ Linh khoe vai trần trên ghế nóng show 9.

Ngân Quỳnh biến hóa với nhân vật nam ca sĩ Bruno Mars hát 'The lazy song' cùng các vũ công đeo mặt nạ khỉ.

Nữ diễn viên vừa hát vừa cố gắng nhảy và thể hiện các cử chỉ giống 'bản chính'.

Ngân Quỳnh cho biết chị rất vui khi được làm mới mình với nhân vật nam ca sĩ trẻ nổi tiếng thế giới. Cả 3 giám khảo đều dành những lời khen ngợi, động viên cho cố gắng của nữ diễn viên (xem video).

Vy Oanh giới thiệu một hình ảnh khác của Bruno Mars với vẻ ngoài bảnh bao, lịch lãm hơn phiên bản do Ngân Quỳnh thể hiện. Nữ ca sĩ diện vest kiểu tuxedo, hát 'Just the way you are'.

Vy Oanh chia sẻ: 'Em rất thích nhân vật này. Bruno Mars hấp dẫn khán giả ở phong thái rất nam tính, lãng tử như muốn hút hồn tất cả các cô gái. Âm vực bài hát không quá rộng nhưng bài hát này cần một độ chắc, nảy và gợi cảm thì mới diễn tả hết được. Em gặp trục trặc khi may trang phục và cuối cùng Nam Cường đã phải cho em mượn quần áo'. (xem video).

Nhạc sĩ Đức Huy khen Vy Oanh hát những nốt cuối của ca khúc khá tốt. Mỹ Linh cho rằng nữ ca sĩ có phần hóa trang giống bản chính còn Hoài Linh nhận xét Vy Oanh biểu diễn chưa được thoải mái, tự nhiên. Giọng ca 'Đồng xanh' chia sẻ, cô gặp vấn đề về sức khỏe và lên sân khấu đúng ngày giỗ bà. 'Không về thắp hương cho bà được nên tâm trạng tôi rất buồn. Vì thế tuần thi này tôi biểu diễn không tốt lắm', nữ ca sĩ nói.

Hoài Lâm với thử thách sắm vai ca sĩ hải ngoại Nguyễn Hưng. Anh diện vest bảnh bao, nhảy sôi động cùng vũ đoàn trong ca khúc 'Chỉ riêng mình ta'.

Hoài Lâm khiến khán giả thích thú với phong cách trình diễn lãng tử giống 'đàn anh'. Anh nhảy điêu luyện, không quên các động tác như lắc hông, xoay chân đặc trưng của 'bản gốc'.

Diva Mỹ Linh chia sẻ, chị rất thích tiết mục của Hoài Lâm vì quá giống Nguyễn Hưng. Đức Huy khen nam ca sĩ có năng khiếu về vũ đạo còn Hoài Linh cho rằng con trai đã 'lột xác'. 'Nói chung từ thóc lúa qua nhà máy Hữu Trị thì cũng thành được gạo rồi', danh hài ví von dí dỏm (xem video).

Minh Thuận cũng giả Nguyễn Hưng hát ca khúc 'Không'. Ca sĩ Thúy Uyên hỗ trợ tiết mục của nam ca sĩ.

Minh Thuận và Thúy Uyên kết hợp nhảy dance sport đẹp mắt. Nam ca sĩ chia sẻ: 'Dù em cảm nhận khán giả thích em đóng vai nữ hơn nhưng những nhân vật nam cũng rất thú vị. Động tác chuyển hông, lắc hông rất khó đòi hỏi sự dẻo dai, khéo léo nên Minh Thuận tập luyện rất kỹ lưỡng'.

Đức Huy nhận xét Minh Thuận diễn giống nhất là nụ cười lẳng đặc trưng của Nguyễn Hưng. Hoài Linh khen Minh Thuận nhảy rất điêu luyện nhưng còn mắc lỗi nhỏ là khi hát còn đưa lưỡi ra không giống phong cách của Nguyễn Hưng (xem video).

Vương Khang khiến khán giả cười nghiêng ngả khi hóa thân thành bản sao của ca sĩ Beyonce.

Anh có màn thay trang phục ngay trên sân khấu khi thể hiện ca khúc 'Listen' và 'Crazy in love'.

Thân hình nặng nề nhưng Vương Khang vẫn cố gắng thể hiện vũ đạo và các động tác lăn lê, bò xoài trên sân khấu. Đức Huy khen tiết mục của nam ca sĩ dễ thương, duyên dáng. Mỹ Linh chia sẻ chị luôn thích xem Vương Khang biểu diễn vì được cười thoải mái. Hoài Linh cũng cho rằng nam thí sinh đã vượt qua được trở ngại về hình thể để có những tiết mục hay.

(xem video).

MiA gây ấn tượng ngay từ khi vừa bước ra sân khấu. Cô cũng hóa thân thành Beyonce hát 'Run the world'. Nữ ca sĩ có những bước nhảy cũng như phong thái trình diễn rất giống bản chính.

MiA có màn trình diễn xuất sắc cùng vũ đoàn. Giọng hát của cô đã tốt hơn nhờ chú trọng vào cách phát âm, nhấn nhá. Trong quá trình chuẩn bị cho tiết mục, MiA gặp phải khó khăn khi không có nhà may nào nhận may bộ đồ diễn quá phức tạp cho cô trong thời gian gấp gáp. Nữ ca sĩ đành tự tay hoàn thành những chi tiết để trang trí cho trang phục của mình.

MiA kết thúc tiết mục với màn phun lửa như một diễn viên xiếc chuyên nghiệp. Tiết mục của nữ ca sĩ được khán giả cổ vũ nồng nhiệt.

Các giám khảo chúc mừng MiA có tiết mục ấn tượng, thể hiện sự nỗ lực không ngừng của cô trên con đường nghệ thuật. Nữ ca sĩ hạnh phúc khi nhận những lời khen chân thành từ các 'đàn anh, đàn chị' (xem video).

Ca sĩ Thanh Thảo làm khách mời trong show 9. 'Búp bê' lạ lẫm với tạo hình của nhạc sĩ, ca sĩ Leo Sayer, hát ca khúc bất hủ 'More than I can say'.

Nữ ca sĩ phải độn 4 lớp quần áo, đội bộ tóc giả xoăn tít và bôi sáp đen để có ngoại hình giống Leo Sayer (xem video).

Với sự đột phá đầy bất ngờ, MiA giành được số điểm cao nhất trong tuần này. Phần thưởng cho nữ ca sĩ là 100 triệu đồng. Show 10 'Gương mặt thân quen' phát sóng vào 21h15 ngày 31/5 trên kênh VTV3.

Hương Giang

Ảnh: Kieng can, Khan Ng