MiA mặc nóng bỏng trong ngày ra mắt MV 18+

Nữ ca sĩ trở lại với hình ảnh rất sexy, chiều 18/12.

Chiều 18/12, MiA họp báo ra mắt MV Xin đừng đi - Don't leave me alone sau thời gian im ắng. MiA xuất hiện với trang phục gợi cảm, "lột xác" hoàn toàn so với trước. Nữ ca sĩ chia sẻ, cô muốn hình tượng của mình khác biệt so với các ca sĩ Việt khác nên xây dựng hình ảnh cá tính, sexy, hơi lập dị. "Hiện tại, tôi thấy mình đủ trưởng thành và cần bùng nổ để tạo nét riêng cho bản thân".

Ca sĩ MiA xuất hiện tại họp báo với hình ảnh sexy.

Ca khúc Xin đừng đi do Nguyễn Đình Vũ sáng tác, thuộc thể loại Trap twerk. Nội dung ca khúc nói về cô gái si tình từng chịu nhiều tổn thương bởi những cuộc tình trước. Để giữ người yêu bên cạnh, cô bày đủ mưu kế để anh không thể thoát khỏi vòng tay mình.

MV có nội dung khá khó hiểu. MiA nói, ê kíp của cô lên ý tưởng kịch bản hơi ma mị, có những cảnh quay nóng bỏng. Cô gái trong MV yêu đến cuồng nhiệt, mất cả lý trí. MV gắn mác 18+, nhưng không phải vì những cảnh nóng, mà sexy ở từng động tác vũ đạo của MiA (xem MV).

Khi thực hiện MV này, MiA cũng rất trăn trở, sợ khán giả không chấp nhận và quay lưng. Tuy nhiên, sau thời gian suy nghĩ, cô quyết định làm cho tới cùng. Cô đã cố gắng giảm tới 10kg trong một tháng để có thân hình chuẩn, hợp với hình tượng nhân vật.

MiA là gương mặt khá quen với khán giả truyền hình. Năm 2014, cô từng tham gia Gương mặt thân quen. Năm 2015, cô đoạt giải nhất show truyền hình Sao là sao. Vài tháng qua cô gặp trục trặc trong cuộc sống cá nhân nên "biến mất", giờ mới trở lại sau khi được người thân động viên.

Hân Quy