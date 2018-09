Mẹ con Kasim Hoàng Vũ cân nhắc bỏ thi vì thấy bị xúc phạm

Nam ca sĩ thất vọng với cách chấm điểm của giám khảo cuộc thi Chinh phục đỉnh cao.

Đêm chung kết đầu tiên của chương trình Popstar to Operastar - Chinh phục đỉnh cao diễn ra tối 16/3 tại TP HCM. Đêm này những tưởng kết thúc suôn sẻ để góp phần đưa Chinh phục đỉnh cao đến gần chung cuộc và trở thành một trong số chương trình truyền hình thực tế ít lùm xùm nhất từ trước đến nay.

Tuy vậy, khi màn sân khấu đã hạ, diễn biến bất ngờ nảy sinh trong hậu trường đêm diễn. Tối 16/3, nhân viên hậu đài, ban tổ chức, giám khảo cũng như nhiều người phải nán lại vì tiếng hét giận dữ của mẹ Kasim Hoàng Vũ.

Mẹ Kasim Hoàng Vũ thấy ngạt thở vì không kìm nén được cảm xúc. Trong khi nam ca sĩ khá điềm tĩnh để an ủi mẹ.

Trong trạng thái xúc động, không nén được cảm xúc và có lúc tưởng như sắp ngất, mẹ Kasim giải thích, bà cảm thấy tổn thương vì một nam ca sĩ khác tại cuộc thi có lời lẽ không hay về bà và con trai. Trong tiếng nấc, cựu ca sĩ nhạc rock Bích Phương cho biết, bà không đồng tình với cách chấm điểm của giám khảo dành cho con mình. Kasim đang có điểm số thấp nhất trong 4 thí sinh chung cuộc dù ban giám khảo thường xuyên dành cho anh những lời khen ngợi. Bà Bích Phương khẳng định, bà lên tiếng không phải vì chăm chắm vào giải thưởng 150 triệu đồng dành cho quán quân, cũng không phải vì sự ganh đua quyền lợi cho con mà bà muốn sự công bằng, khách quan luôn cần phải tồn tại.

"Tôi chỉ muốn lên tiếng một lần thôi để lập lại kỷ cương cho cái showbiz này", bà vừa khóc vừa phân trần.

Phản ứng của mẹ Kasim Hoàng Vũ được cho là khởi nguồn từ một dòng trạng thái mà ca sĩ Nathan Lee đăng trên trang cá nhân sau đêm liveshow 6 vào tuần trước. Nathan Lee viết: "Trong chương trình mình chỉ biết tập trung hết sức cho những phần thi, cố gắng sáng tạo để mang lại những tiết mục hấp dẫn cho khán giả [...]. Ấy thế mà mình vẫn bị shock nặng bởi văn hoá ứng xử của một bạn cùng 'gia quyến' đấy! Làm nghệ thuật bao nhiêu năm mà tư duy văn hóa 'Chí Phèo'' đã in đậm vào trong máu, hát không hay bằng chửi bừa chửi bậy đâu! Làm sao để người ta phục bằng tài năng và trí óc chứ đừng dùng cái miệng của mình gào toáng lên ngoài sân khấu khi không được kết quả như ý, chỉ để chứng minh rằng mình 'thùng rỗng kêu to, não bằng trái nho''. Bịa chuyện đi nói xấu đồng nghiệp trong khi chính mình làm những điều chẳng hay ho gì, quả báo đấy bác ạ! Em chả sợ gì bác đâu, mồm em cũng to lắm, có điều em sử dụng nó trên sân khấu thôi, còn bên ngoài về khoản này em chịu thua gia đình bác rồi...".

Cựu ca sĩ Bích Phương cho rằng những lời này đang nhắm vào bà và con trai Kasim Hoàng Vũ.

Bà Bích Phương phân trần với ban tổ chức về bức xúc của mình.

Trả lời VnExpress, Nathan Lee cho biết, anh chưa từng đề cập đích danh ai trong bất kỳ dòng trạng thái nào trên trang cá nhân. Trang cá nhân là nơi để anh bày tỏ những cảm xúc, suy nghĩ rất riêng tư với bạn bè. Nên, nếu ai tự nhận đó là những lời anh nhắm đến họ thì sự việc nằm ngoài tầm kiểm soát của anh. "Tôi không muốn bình luận thêm bất kỳ điều gì về vấn đề này mà muốn dành hết tâm sức vào chuyên môn, vào cuộc thi. Chinh phục đỉnh cao là cuộc thi mà tôi rất yêu quý và dành tất cả đam mê của mình để cố gắng rèn luyện qua từng thử thách", anh nói.

Một thành viên trong ban tổ chức chia sẻ với VnExpress, trong đêm thi chung kết đầu tiên, ban giám khảo đã nỗ lực hết sức để cho ra những điểm số khách quan. "Trong đêm này, ở cả hai phần thi Nathan Lee đều có những nỗ lực sáng tạo riêng, tạo nên cảm xúc và sự bất ngờ. Thường khán giả có định kiến nếu những người giỏi chuyên môn như Khánh Linh mà thấp điểm hơn Nathan Lee. Nhưng âm nhạc còn tùy thuộc vào cảm xúc, vào cách ca sĩ chọn bài có phù hợp với mình không. Khánh Linh đã chọn khúc aria rất khó thể hiện vì thế chưa hợp với chất giọng của cô ở đêm này", vị này nói.

Còn về những công kích cá nhân tại cuộc thi, nam giám khảo khẳng định, ban tổ chức lẫn cá nhân anh đều không đồng tình với chuyện đồng nghiệp đi nói xấu nhau, dù chỉ là ám chỉ.

Trong khi mẹ khóc ngất và phải có người dìu ra xe để về, Kasim Hoàng Vũ lại bình tĩnh hơn. Anh cho biết, anh thông cảm với hành động của mẹ vì mẹ là phụ nữ, rất khó giữ được cảm xúc. Nhưng bản thân anh cũng buồn và thất vọng trước cách cho điểm của giám khảo. Anh cho rằng điểm số chưa thể hiện hết những cố gắng và tiến bộ của anh, ít ra là tại đêm thi chung kết đầu tiên.

"Mấy tuần liền giám khảo lúc nào cũng khen ngợi tôi ghê gớm, bản thân tôi đội mưa đội nắng đi qua thầy để học. Nhưng với số điểm tuần nào cũng thấp hơn người khác như thế thì tôi chỉ biết cười thôi chứ chẳng biết nói gì cả. Trước tình hình này, tôi đang cân nhắc liệu có nên tiếp tục thi ở đêm cuối cùng hay không (tối 23/3). Nếu cảm thấy không công bằng thì mình chơi làm gì. Đến lúc này thì tôi biết rằng mình đã chinh phục được khán giả của mình rồi", nam thí sinh lắc đầu buồn bã.

Về dòng status của Nathan Lee, Kasim nói, khá nhiều bạn bè, người thân đã gửi cho anh xem nhưng anh không quan tâm. "Tôi chưa bao giờ đi nói xấu đồng nghiệp còn những gì không lễ phép thì tôi sẽ không đọc", anh nói.

Kasim Hoàng Vũ (trái) và Nathan Lee trong đêm chung kết đầu tiên của Chinh phục đỉnh cao. Hiện tại, điểm số ở chung kết 1 của Nathan Lee là cao nhất (tổng điểm 78,5), thấp nhất là Kasim Hoàng Vũ (tổng điểm là 76).

Sau đêm này, 4 thí sinh chỉ còn một đêm thi chung kết xếp hạng vào tối 23/3. Trong đó, họ phải trải qua đêm thi khá căng thẳng với hai phần. Phần đầu họ thể hiện ca khúc theo phong cách thính phòng chỉ với chiếc piano, hoặc dàn dây rất nhỏ với âm thanh ở mức tối giản, để giúp xác định chất giọng của ai là tốt nhất. Ngoài ra, họ phải hát các khúc opera lời Việt chứ không phải lời ngoại. Phần hai, họ sẽ song ca với giám khảo để chứng tỏ bản lĩnh. Kết quả cuối cùng của Chinh phục đỉnh cao được dựa trên tổng điểm ban giám khảo chấm ở cả hai đêm. Nhưng đó chỉ là 50%, một nửa còn lại căn cứ trên lượng bình chọn của khán giả.

