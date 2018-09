Mẹ con fashionista Trâm Nguyễn mix đồ sành điệu

Tuy mới 4 tuổi nhưng con trai doanh nhân Trâm Nguyễn khá to lớn và chững chạc. Bà mẹ một con cho biết: “Tôi thường gợi ý cách ăn mặc và giúp mix & match để có một bộ cánh đẹp nhưng màu sắc là do Will quyết định, anh chàng thích những tông lạnh, thể hiện nam tính. Đôi lúc, tôi cũng bất ngờ với gu thẩm mỹ của con trai”.