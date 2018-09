MC Tùng Leo: 'Bác sĩ cảnh báo tôi có thể đột quỵ, chết bất kỳ lúc nào'

Nam MC lần đầu tiết lộ về căn bệnh huyết áp cao khi tham gia một chiến dịch cộng đồng.

Tùng Leo cut

Tùng Leo là một MC quen thuộc, dẫn rất nhiều chương trình giải trí dành cho giới trẻ. Ngoài ra, anh từng là giảng viên Đại học Kiến trúc TP HCM và làm giám khảo chương trình thời trang Project Runway. Mới đây, Tùng Leo trở thành nhân vật trải nghiệm thứ hai của dự án cộng đồng I am more than you see. Anh đã có những chia sẻ bất ngờ về tình hình sức khỏe của mình.

MC Tùng Leo.

Tùng Leo phát hiện ra mình bị cao huyết áp từ lâu. Khi thăm khám cho anh, bác sĩ đã yêu cầu anh phải làm rất nhiều xét nghiệm để cố gắng tìm ra nguyên nhân vì sao lại bị bệnh, vì anh còn quá trẻ. Tùng Leo kể, thời kỳ huyết áp lên cao nhất, anh phải luôn mang một cái máy ở bên người. Cứ 30 phút, anh lại đo huyết áp một lần và gửi kết quả về cho bác sĩ theo dõi. "Bác sĩ cảnh báo, tôi có thể đột quỵ và ra đi bất cứ lúc nào, nếu không kiểm soát được mức độ cao đột ngột của huyết áp".

Khi biết mình bị bệnh, Tùng Leo rất buồn. Anh sợ nhất là phải ra đi trước bố mình. Tùng đã chủ động nói chuyện với bố về căn bệnh để ông chuẩn bị tinh thần. Lần đó, Tùng khóc rất nhiều. Bố khuyên anh, nếu thương ông thì đừng để chuyện đó xảy ra, mà hãy tìm cách cải thiện sức khỏe.

Nam MC đã nhờ mẹ chuẩn bị những bữa ăn hợp lý, và anh còn tìm đến một trung tâm yoga & fitness để tập luyện. Một lần, anh được huấn luyện viên khuyến khích thử chơi boxing. Anh cảm nhận môn này không ghê gớm như anh từng nghĩ, mà thật ra rất thú vị. Vì vậy, anh chuyển từ tập gym sang tập boxing luôn và gắn bó với nó từ đó.

Gần đây, Tùng Leo đã quay một video khi tham gia dự án cộng đồng để khuyến khích mọi người cùng tập boxing. Khi xem xong video, anh thấy rất "đã" vì bản thân trông mạnh mẽ, sexy và đàn ông hơn trước. Hơn nữa, sau một thời gian kiên trì tập luyện và uống thuốc điều hòa huyết áp mỗi ngày, sức khỏe của anh khá tốt. "Tôi lỡ bỏ bê tập luyện, ăn nhậu nhiều nên mập ú. Video này sẽ nhắc nhở tôi ăn uống điều độ, ít tinh bột, dậy sớm, uống cà phê không đường và tập luyện thường xuyên".

Việc tập luyện và ăn uống kỹ lưỡng giúp Tùng Leo giảm cân, cải thiện hình ảnh của anh hơn, nhất là trên sân khấu. Tuy nhiên, anh chưa muốn chia sẻ gì về các kế hoạch sắp tới, vì "đẹp đã rồi tính".

Tùng Leo (trái) trên sàn tập boxing.

I am more than you see là chiến dịch quy mô lớn lần đầu tiên được thực hiện trong suốt năm 2017 nhằm gửi gắm thông điệp: “Hãy tập luyện cho cả cơ thể, sức khỏe và ý chí để giúp bạn vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống để thành công và có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Bạn có thể trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình và đạt được tất cả những gì mình ước mơ nếu bạn tin vào sức mạnh bản thân và không ngừng bước tới".

Chiến dịch đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các nghệ sĩ, doanh nhân và những người có tầm ảnh hưởng tại Việt Nam. Nhân vật tiếp theo chia sẻ bí mật đời mình là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Phạm Hương.

Hàn Quốc Việt