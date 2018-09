MC Thùy Minh làm video 'khiêu khích' Đặng Thu Thảo

'Thần tiên tỷ tỷ ăn nhang khói, đào tiên riết nên quen kiểu trên mây', Ngọc Thạch nói.

Tối 19/11, trên Youtube xuất hiện tập 22+ của serie Những kẻ lắm lời, tiếp tục "gây bão". Video dài hơn 3 phút, trong đó MC Thùy Minh, nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch và stylist Lê Minh Ngọc "đáp trả" việc Hoa hậu Đặng Thu Thảo đề nghị họ ngừng talkshow này.

Mở đầu video, 3 nhân vật lần lượt giới thiệu họ đang làm gì. Thùy Minh nói cô phải dậy sớm đưa con đi học, Ngọc Thạch đang đi tour ở Malaysia, còn Lê Minh Ngọc nói... mới đi cấp cứu ở bệnh viện về vì quá stress. Tiếp đó, mỗi người lần lượt trả lời câu hỏi "Bạn đã từng nghe sự tích về thần tiên tỷ tỷ chưa?".

Bộ ba Thùy Minh - Nguyễn Ngọc Thạch - Lê Minh Ngọc trong video mới 'đáp trả' Đặng Thu Thảo.

Thùy Minh nói, cô đã nghe chuyện thần tiên tỷ tỷ rồi, và trong đầu nảy ra 3 ý nghĩ. Thứ nhất, lần trước cô nói chuyện Thảo mặc hơi an toàn nên có thể Thảo "để bụng". Thứ hai, Thảo là "Hoa hậu quốc dân" nên sẽ không bao giờ nói câu Stop the show..., nhưng chắc nói tiếng Anh nên cũng đỡ hơn. Thứ ba, Thảo đang đảm nhận đúng trách nhiệm của Hoa hậu là... đi cứu thế giới, đi làm từ thiện, dừng tất cả chương trình nhảm nhí. "Tuy nhiên, ý kiến của Thảo rất hợp lý, chương trình sẽ ghi nhận".

Về phần Nguyễn Ngọc Thạch, anh không nhắc đến tên Đặng Thu Thảo mà lái chuyện "thần tiên tỷ tỷ" sang Lưu Diệc Phi - một sao Hoa ngữ từng thành công với vai diễn này. Ngọc Thạch nói: "Mình thấy thần tiên sống ở trên trời không à, ăn nhang, ăn khói, đào tiên riết rồi cũng quen với cái kiểu trên mây, trên khói. Thôi thần tiên thì cứ giữ cái cốt cách thần tiên đi, ở trên trời cho nó quen, còn chuyện người phàm thì để người phàm xử với nhau. Thần tiên đừng có bày đặt bắt chước người phàm rồi ảnh hưởng cái thói giống người phàm thì không nên đâu".

Trong khi đó, Lê Minh Ngọc chỉ cảm thán: "Hôm bữa mới gặp sao không nói thẳng mà phải lên facebook nói làm gì?".

Trong đoạn video, tuy 3 nhân vật chưa một lần nhắc thẳng tên Đặng Thu Thảo, nhưng người xem đều biết họ đang ám chỉ cô. Nhiều người cho rằng, bộ ba vừa cười vừa nói nhưng không thiện chí, thậm chí còn có thái độ khiêu khích, tỏ vẻ "bề trên" với Hoa hậu.

Kết thúc đoạn video, Thùy Minh nói, bây giờ còn rất nhiều chuyện to lớn phải làm, như là cầu nguyện cho Paris, cho Việt Nam và thế giới. "Mình quyết định ngừng hai tuần của show để đi nghỉ mát, vì đợt vừa rồi có nhiều chuyện căng thẳng quá" (xem video).

Hoa hậu Đặng Thu Thảo là người đẹp hiếm hoi lên tiếng về chuyện này trên trang cá nhân.

Trước đó, Thùy Minh - Nguyễn Ngọc Thạch - Lê Minh Ngọc khiến mọi người "rần rần" trên mạng xã hội khi tung tập 20 của serie Những kẻ lắm lời với chủ đề Hôm nay mặc xấu. Trong đó, họ lần lượt bình luận về trang phục của hàng loạt nghệ sĩ. MC Yumi Dương bị nhận xét mặc như có bầu, Thủy Tiên bị nói cố gắng làm nữ thần thật nhưng ai ngờ lại giống giả, Vân Hugo mặc như bà ngoại, Lý Nhã Kỳ thì thời trang sân bay như mặc mùa Halloween, Đông Nhi vàng từ đầu đến... đít... Ngoài những nhận xét mang tính chất soi mói với lời lẽ khiếm nhã, 3 nhân vật còn vừa nói vừa cười lớn khiến người xem khó chịu.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã bày tỏ sự bức xúc về video này bằng dòng trạng thái bằng tiếng Anh trên trang cá nhân "Please stop the show! Don't hurt others by your bad languages" (Làm ơn dừng chương trình lại. Đừng làm tổn thương người khác bằng những lời tồi tệ của các bạn nữa!).

Dòng chia sẻ này nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả. Không ít người dùng những từ ngữ khá nặng lời để phản ứng lại những người làm talkshow này và yêu cầu ngừng sản xuất. Tuy nhiên, cũng có người bênh vực vì cho rằng đây là talkshow chỉ phát trên mạng chứ không phát trên truyền hình nên họ có quyền nói gì thì nói.

