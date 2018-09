MC Thành Trung chia sẻ tâm trạng sau khi loại con gái

'Với ba, con là cả một thế giới, nhưng khi bước ra thế giới, còn chỉ là một người bình thường', anh viết.

Mặc dù đã ly hôn với ca sĩ Thu Phượng nhiều năm nhưng MC Thành Trung vẫn luôn quan tâm đến con gái Vi An và tận dụng những chuyến công tác vào Sài Gòn để thăm cô bé. Mới đây, anh đã rất bất ngờ khi Vi An lọt vào chung kết cuộc thi Young Hit Young Beat Nhí Tài Năng 2015 mà anh làm giám khảo. Trước đó, anh không hề biết, vợ cũ đã đăng ký cho con gái tham gia vòng sơ tuyển ở khu vực phía Nam và có tên ở vòng chung kết. Hôm ghi hình buổi thi, ở dưới khán đài Thành Trung quấn quýt con gái không rời. Ngay cả khi xem con gái hát trên sân khấu, anh cũng mỉm cười tự hào vì sự tự tin của nàng công chúa mới gần 5 tuổi. Anh chia sẻ rằng, dù đã nghe con gái hát khá nhiều nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy cô bé chững chạc trên sân khấu đông người, thậm chí nhớ hết lời một bài hát của người lớn. Tuy nhiên, anh và giám khảo Mỹ Linh đã không đồng ý cho Vi An vào top 10 chung cuộc vì giọng hát cô bé còn non nớt, cần thời gian rèn giũa. Anh nói, ở tuổi của con gái, bé cần được đến trường và vui chơi.

MC Thành Trung ôm chặt con gái sau khi đã loại cô bé ra khỏi cuộc thi tài năng.

Trước quyết định này của Thành Trung, vợ cũ của anh đã tỏ ra bức xúc trên trang cá nhân. Thu Phượng cho rằng, chồng cũ thẳng tay loại con gái vì muốn khán giả thấy mình công tâm, không thiên vị cho người thân, theo đúng tư duy của người Bắc. Bản thân cô cảm nhận, ca khúc Lời hứa con, Giấc mơ trưa được Vi An thể hiện trong hai ngày thi khá tròn trịa và xứng đáng để có một tấm vé đi vào vòng tiếp theo. Trong một bài phỏng vấn, Thu Phượng còn nói, cuộc thi tài năng nhí phải được chấm theo độ tuổi của các bé nên không thể so sánh Vi An (4 tuổi rưỡi) với những bé 7,8 hay 15 tuổi. Cô trách chồng cũ trên ghế nóng thì khen ngợi con gái đáng yêu như công chúa, nhớ được hết lời bài hát, vậy mà vẫn loại Vi An. Thu Phượng tuyên bố, từ giờ cô sẽ không để con gái tham gia bất cứ cuộc thi nào nếu chồng cũ cũng có mặt ở đó. Cô không muốn cho con chạm mặt bố trên con đường phát triển nghệ thuật của bé.

Phản hồi lại Thu Phượng, MC Bước nhảy hoàn vũ nhí 2015 viết những dòng chữ gửi đến con gái. "Với ba, con là cả một thế giới, nhưng khi bước ra thế giới con chỉ là một người bình thường. Hãy vui chơi, biết cố gắng và say mê với những điều con thích. Con sẽ là người con muốn khi con đủ lớn và đủ tài năng. Ba yêu con!". Tâm sự này của Thành Trung nhận được nhiều sự ủng hộ của đồng nghiệp và bạn bè, bởi họ đều cho rằng, giọng hát của Vi An chưa thực sự xuất sắc. Nghệ sĩ hài Chí Trung an ủi người em thân thiết: "Anh biết Trung đã có lựa chọn rất khó khăn. Anh cũng đã nghe con hát đi hát lại vài lần để có kết luận của riêng mình và anh thấy em đã có quyết định đúng đắn".

