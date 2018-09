MC Quỳnh Chi ngại yêu vì từng bị bạn trai cũ bạo hành

Nữ MC của chương trình 'Thần tượng Bolero 2018' lý giải việc cô đã 32 tuổi nhưng chưa nghĩ đến hôn nhân.

Từ vai trò MC - biên tập viên cho các bản tin thể thao của VTV, Quỳnh Chi lấn sân sang lĩnh vực dẫn dắt các gameshow giải trí và trở thành gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình. Gần hai năm qua, cô gần như phủ sóng trên VTV3 khi liên tiếp được nhà sản xuất tin tưởng giao nhiệm vụ dẫn dắt The Remix, The Voice, The Voice Kids, Thần tượng Bolero... Không chỉ có nhan sắc trẻ trung, lối dẫn điềm đạm, cô còn được giới trẻ yêu mến vì có gu thời trang sành điệu.

Quỳnh Chi có gương mặt tươi trẻ và phong cách ăn mặc thời thượng không thua kém các nghệ sĩ showbiz.

Quỳnh Chi cho biết cô vừa hoàn thành công việc MC cho cuộc thi Thần tượng Bolero 2018. "Trước đây, tôi thường được giao dẫn các show âm nhạc dành cho giới trẻ nên khi chuyển sang dẫn Thần tượng Bolero, tôi có rất nhiều cảm hứng, đồng thời được học hỏi thêm những kiến thức bổ ích về dòng nhạc này. Nhờ cuộc thi, tôi có thêm sự quan tâm của khán giả bởi chương trình có tỷ suất người xem cao. Người hâm mộ đều bày tỏ rằng, họ thích hình ảnh dịu dàng của tôi trong chương trình. Điều đó khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Đặc biệt thông qua cuộc thi, tôi thân thiết hơn với các huấn luyện viên Ngọc Sơn, Quang Lê và danh ca Như Quỳnh. Giờ đây, chị Như Quỳnh - giọng ca mà tôi thần tượng ngày nào - đã trở thành một người chị lớn, cho tôi những lời khuyên đúng đắn trong công việc và cuộc sống", cô chia sẻ.

Ở tuổi 32, sự nghiệp của Quỳnh Chi đang có sự chuyển hướng tích cực. Do đó, dù mẹ đã thúc giục chuyện lập gia đình nhưng cô vẫn muốn toàn tâm toàn ý cho công việc. Cô thổ lộ, khi bước sang lứa tuổi 30 cô không còn mộng mơ trong tình yêu mà mong tìm được người đàn ông giỏi giang, chăm chỉ và có nền tảng để cô dựa dẫm. Cô từng bị bạn trai cũ bạo hành trong quá khứ và cho đến giờ, những tổn thương cũ vẫn ám ảnh khiến cô ngại yêu.

Cô từng bị bạn trai cũ bạo hành trong quá khứ.

Bạn trai cũ của Quỳnh Chi là người trí thức, có gương mặt phúc hậu nhưng lại khá nóng tính. Vì yêu anh, cô đã cố gắng thay đổi bản thân, học cách nhẫn nại và cảm thông cho bạn trai. Tuy nhiên, cô không thể kiềm chế được tính bạo lực của người yêu nên rất sợ hãi và đề nghị chia tay. "Anh ấy không chịu buông tha, liên tục nhắn tin đe dọa sẽ theo dõi, sát hại tôi tại nhà riêng. Ban đầu tôi rất sợ, không dám ra đường. Nếu có việc gấp cần phải ra ngoài, tôi nhờ bạn bè đi cùng để đảm bảo an toàn. Tình trạng này kéo dài một thời gian ngắn rồi chấm dứt. Tuy nhiên, tôi phải mất vài tháng để vực dậy tinh thần và vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân", cô nhớ lại.

Hiện tại, Quỳnh Chi rất hài lòng với cuộc sống độc thân vui vẻ và chưa nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn. "Tôi đang được làm công việc mình yêu thích và có nhiều cơ hội khám phá bản thân ở những lĩnh vực khác. Với tôi, tình yêu là duyên số nên tôi không sốt ruột mà sẽ kiên nhẫn đợi đến khi nào Mr Right của mình xuất hiện thì thôi", cô tâm sự.

Quỳnh Chi sinh năm 1986, tốt nghiệp Học viên Ngoại giao chuyên ngành Luật. Cô bén duyên với nghề MC cách đây 10 năm khi casting dẫn chương trình Việt Nam - Vẻ đẹp tiềm ẩn. Sau đó, cô làm việc tại Đài truyền hình Việt Nam với vai trò MC, biên tập các chương trình về kinh tế, thời sự, chính trị. Nhiều năm qua, người hâm mộ thể thao đã quen mặt Quỳnh Chi trong các bản tin của VTV. Cô từng đoạt giải Người dẫn chương trình xuất sắc 2014 - 2015 của Ban sản xuất các chương trình thể thao VTV, lọt vào Top 5 MC ấn tượng nhất VTV năm 2015.