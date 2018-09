MC Quỳnh Chi diện áo tắm, khoe vòng eo 56 cm

Quỳnh Chi gắn bó với công việc MC đã hơn 10 năm qua. Với riêng khán giả hâm mộ thể thao, cô là gương mặt quen thuộc trong các bản tin trên sóng VTV. Đầu năm 2017, cô bất ngờ chuyển hướng sang lĩnh vực giải trí và liên tiếp dẫn dắt 'The Remix', 'The Voice', 'The Voice Kids', 'Thần tượng Bolero'... Nhờ nét đẹp mong manh cùng ngoại hình trẻ trung, không ít khán giả lầm tưởng cô thuộc thế hệ 9X, dù năm nay cô đã 32 tuổi.