MC Anh Tuấn làm tổng đạo diễn show có Michael Learns To Rock

Đây cũng là show diễn đánh dấu sự tái hợp của nam MC với MTV Việt Nam sau 10 năm.

MC Anh Tuấn cho biết: “Với vai trò là tổng đạo diễn chương trình, tôi sẽ chăm sóc và tổ chức toàn bộ show này cùng với MTV Việt Nam. Sky Connection là một cái tên rất hay, có những nét rất sáng tạo. Việc mang nhóm nhạc của phương Tây kết hợp với một nhóm nhạc của châu Á sẽ là sự kết hợp mà tất cả khán giả đều mong đợi. Khán giả là fan Kpop có thể đến để xem Wonder Girls, fan của Michael Learns to Rock - những người ở tầm tuổi như tôi có thể đến xem Michael Learns to Rock. Đây là một chương trình mà ở đó có sự kết hợp giữa Việt Nam, châu Âu với châu Á thì đối tượng khán giả của chúng tôi cũng sẽ được mở rộng hơn rất nhiều".

MC Anh Tuấn.

Lễ hội âm nhạc Sky Connection diễn ra vào tối 21/12 tại sân vận động Quân khu 7, TP HCM. Việc hai nhóm nhạc cùng có mặt trong chương trình là cơ hội để các khán giả yêu nhạc Việt Nam được đắm mình vào không gian âm nhạc mang đẳng cấp quốc tế qua những ca khúc kết nối hoài niệm với hiện tại.

Michael Learns To Rock (MLTR) là nhóm nhạc nổi tiếng của Đan Mạch, từng làm mưa làm gió thị trường âm nhạc thế giới qua những bản hits đình đám như The actor, Sleeping child, 25 minutes, Take me to your heart, Someday... Trong khi đó, Wonder Girl từng tạo được dấu ấn với các ca khúc Nobody, Tell me, So hot... Nếu như MLTR từng đạt được hàng chục đĩa bạch kim ở nhiều bảng xếp hạng âm nhạc thế giới, Wonder Girls cũng từng trở thành nhóm nhạc Hàn đầu tiên có ca khúc lọt vào bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.

Các nghệ sĩ Việt góp mặt trong chương trình là Thu Minh, Sơn Tùng M-TP, Hoa hậu Thanh Hằng, Phạm Hương, Lan Khuê...

Ngô Trác