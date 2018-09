Maya sexy đi họp báo

Maya đang nỗ lực cho sự trở lại sau một năm im ắng thực hiện thiên chức làm mẹ. Nữ ca sĩ vừa chính thức ra mắt cùng lúc album vol.2 'I'm not alone' và MV 'Dựa'. Sản phẩm này như một lời khẳng định cô đang bước sang trang mới của sự nghiệp, đặc biệt là sau giải đồng The Remix.