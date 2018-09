Maya sáng tác bài hát tặng con gái

Cô viết 'Giấc ngủ cho con' với ước mong, bé Bồ Câu sẽ ngày càng khôn lớn, ngoan ngoãn.

Sau thành công tại cuộc thi The Remix với thành tích cúp đồng, Maya nhanh chóng phát hành single mới để hâm nóng tên tuổi. Sản phẩm có tựa đề Giấc ngủ cho con, một ca khúc do chính cô sáng tác để tặng cho con gái Bồ Câu hơn 1 tuổi.

Con gái Bồ Câu từng xuất hiện trong MV 'Giọt nước mắt khi con chào đời' của Maya.

Maya chia sẻ, cô có cảm hứng viết bài hát khi trở về nhà sau đêm diễn và nhìn thấy con gái ngủ say với nét mặt đáng yêu. "Ngày hôm đó, tâm trạng của tôi không tốt vì bộn bề những suy nghĩ về công việc, cuộc sống. Đang trằn trọc không thể nào ngủ được, tôi bỗng cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm, thanh thản hơn khi ôm con vào lòng và ngắm gương mặt thân thương lúc say giấc của Bồ Câu. Tôi viết ca khúc vì muốn lưu lại những ca từ, giai điệu và cảm xúc chân thành nhất của mình dành cho con. Đây cũng là món quà đặc biệt tôi muốn gửi tặng con gái khi mỗi ngày nhìn con khôn lớn, ngoan ngoãn”, cô tâm sự.

'Gái một con' ngày càng mặn mà về nhan sắc.

Trước đây, Maya từng sáng tác rất nhiều ca khúc mang các chủ đề khác nhau. Tuy nhiên, vì chưa đủ tự tin vào tài lẻ của mình nên phải đến tận thời điểm hiện tại, 'bà mẹ một con' mới chính thức trình làng sản phẩm mình viết. Giấc ngủ cho con là một trong những nhạc phẩm nằm trong album mới I am not alone của cô, sẽ chính thức phát hành vào ngày 27/4.

Hiện tại, ngoài việc bận rộn với lịch diễn và thực hiện dự án âm nhạc mới, Maya còn chuẩn bị quay phim điện ảnh Sài Gòn, anh yêu em của đạo diễn Lý Minh Thắng và La Quốc Hùng. Từng gây ấn tượng với vai phản diện trong Scandal, cô hy vọng, nhân vật mới cũng được công chúng yêu thích.

Q.N.