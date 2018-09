Mây Trắng tái hợp để đối đầu với Bảo Thy

4 thành viên thời hoàng kim của nhóm tập hợp lại, 'quyết đấu' cùng 'công chúa bong bóng' tại The Remix.

Sau 9 tập, Hòa âm ánh sáng với tên gọi mới Remix New Generation ngày càng "nóng" với việc lộ diện những "chiến binh" xuất sắc, nhất là khi họ phải đối đầu nhau. Tuần này là cuộc "chạm trán" giữa team Bảo Thy với team đàn chị Yến Trang. Đây cũng được xem là vòng đấu gay cấn nhất của chương trình năm nay, vì Bảo Thy và Yến Trang là hai cái tên "nặng ký" nhất. Theo luật chơi, đội có số điểm thấp hơn phải dừng chân. Vì vậy, hai team đã chuẩn bị những tiết mục hấp dẫn, hoành tráng nhất để chinh phục giám khảo lẫn khán giả.

Ca sĩ Bảo Thy.

Team Bảo Thy mang đến 3 ca khúc Ngốc nghếch - Can't get you out of my head - Give me your love. Bảo Thy sẽ kể về sự phản bội của người đàn ông trong tình yêu và sự thay đổi để tìm được hạnh phúc mới. Với từng tiết mục Bảo Thy đều dàn dựng vô cùng công phu, đẹp mắt và làm "rung chuyển" toàn bộ sân khấu. Đặc biệt, bản hit Ngốc nghếch được team Bảo Thy biến hóa thành bản Blue Jazz đầy mê hoặc. Ban tổ chức bật mí thêm, "công chúa bong bóng" sẽ có màn vũ đạo xoay lộn vòng liên tục trên không trung khiến người xem phải "thót tim". Để có thể tự tin trình diễn màn vũ đạo này, Bảo Thy đã dành rất nhiều thời gian tập luyện và còn bị bầm dập tay chân. Chưa dừng lại ở đó, trong những giây phút cuối cùng, Bảo Thy sẽ làm sân khấu "nổ tung", còn khán giả thì muốn "bay lên không trung" bởi dàn vũ công hoành tráng, âm nhạc điện tử sôi động, vũ đạo vừa dễ thương vừa dễ "gây nghiện".

Yến Trang và các thành viên nhóm Mây Trắng tái hợp.

Trước sự chuẩn bị chu đáo của team Bảo Thy, team Yến Trang cũng không kém cạnh khi mang đến 3 ca khúc Keep me in love - Dù anh muốn - Bao giờ lấy chồng. Team Yến Trang sẽ bám sát chủ đề và thể hiện đúng tinh thần của nhạc Funk - Blue Jazz. Ca sĩ Yến Trang có màn nghiêng mình trên bục cao 2 mét làm khán giả ngưỡng mộ về mức độ "liều" của cô. Đặc biệt, điểm nhấn thú vị của team Yến Trang chính là sự tái hợp của nhóm Mây Trắng thời hoàng kim để hỗ trợ cho nữ ca sĩ. Yến Trang cùng các thành viên Yến Nhi, Thu Ngọc, Ngọc Châu thể hiện ca khúc Bao giờ lấy chồng với bản phối vui nhộn và vũ đạo dễ thương. Những ai yêu mến nhóm Mây Trắng hơn 10 năm trước sẽ có dịp được lắng đọng với những hình ảnh ngày xưa của nhóm trên sân khấu Hòa âm ánh sáng.

Tập 10 với cuộc đối đầu của Bảo Thy và Yến Trang lên sóng lúc 21h thứ sáu 24/3 trên kênh VTV3.