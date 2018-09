Mẫu nhí Việt đạt giải nhất cuộc thi Little Miss Universe 2018

Lan Vy chia sẻ trên trang cá nhân: 'Đêm nay sẽ lại mất ngủ khi lần đầu tiên con đại diện châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng đã được vinh danh với ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ nhí - Little Miss Universe 2018 tổ chức ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra con còn được vinh danh ở hạng mục Thí sinh được yêu thích nhất - Miss Internet, giải Thí sinh mặc trang phục dạ hội đẹp nhất - Best in Ball Dress'.