Mạo hiểm để búa đập vào người, Văn Anh đăng quang 'Tôi có thể'

Ông xã Tú Vi khiến giám khảo bật khóc vì tiết mục biểu diễn quá mạo hiểm.

Tối 4/8, chung kết I can do that - Tôi có thể phát sóng. Vượt qua hai đối thủ xuất sắc không kém là Minh Hiền và Jis, diễn viên Văn Anh đã đoạt ngôi quán quân của mùa đầu tiên.

Văn Anh nhận phần thưởng 200 triệu đồng với chiến thắng thuyết phục.

Văn Anh đăng quang

Trong đêm thi, các thí sinh phải thực hiện hai bài thi. Trong đó, một bài thi do chương trình đưa ra và một bài thi thí sinh tự chọn trong số những tiết mục trước đó mình đã thực hiện nhưng được làm mới lại. Tổng số điểm của hai lượt thi từ phía ban giám khảo và sự bình chọn của khán giả quyết định người chiến thắng.

Văn Anh có tiết mục khiến giám khảo và khán giả thót tim.

Văn Anh diễn Kungfu

Văn Anh đã khiến khán giả cũng như bộ ba giám khảo phải "nín thở" và“kinh hoàng” trước màn thi đấu đầy mạo hiểm mang tên Kungfu. Giây phút võ sư dùng búa đập hết sức lên những tấm gạch đang để trên người Văn Anh rồi làm vỡ tung, 3 giám khảo Kim Lý, Trác Thúy Miêu, Phương Thanh và khán giả có mặt tại trường quay đều nhắm mắt lại không dám theo dõi. Thậm chí Phương Thanh đã bật khóc nức nở vì quá lo sợ cho phần trình diễn của Văn Anh.

Phương Thanh bật khóc khi xem Văn Anh trình diễn.

Văn Anh chia sẻ, điều quan trọng của tiết mục này là tập khí công, nội công từ bên trong con người. Việc dồn hết nội lực và tinh thần rất quan trọng. Song Văn Anh nghĩ không bao giờ mình có thể làm được.

Trước tinh thần chơi hết mình của nam diễn viên, Kim Lý đã dành những lời nhận xét đầy ngưỡng mộ: “Trong suốt những tuần qua, tôi là người hâm mộ lớn nhất của bạn, bởi những gì bạn đã làm được. Bạn đã có những màn trình diễn tuyệt vời. Với màn trình diễn này, tôi còn không dám nhìn, tôi rất sợ nên tôi toàn phải nhìn xuống”. Trác Thúy Miêu cũng hoàn toàn bị chinh phục bởi phần trình diễn. Cô nói: “Người nghệ sĩ nên được tôn vinh bởi họ đã đổ cả máu, mồ hôi và nước mắt".

Văn Anh nhảy Michael Jackson.

Văn Anh nhảy

Trong bài thi thứ hai, Văn Anh chọn tổ hợp võ thuật và nhảy Micheal Jackson khá vui nhộn, hài hước. Kết quả, tổng số điểm hai phần thi cùng tỷ lệ bình chọn lần lượt là 80,4% và 72,2%,Văn Anh chính thức lên ngôi quán quân. Đây là kết quả không quá bất ngờ bởi ông xã Tú Vi rất được lòng khán giả cũng như luôn nhận được sự đánh giá cao của 3 giám khảo.