Mang bầu 6 tháng, Lan Phương tăng 15kg

Cách đây ít ngày, cô khiến khán giả lo lắng vì bị ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên may mắn là cô không bị sốt và đau bụng, chỉ mệt mỏi và nôn mửa. Lan Phương kể, cô bị ngộ độc do ăn phở cuốn mua mua ở siêu thị hoặc miếng cá hồi trong tủ lạnh để lâu ngày. Lúc ngộ độc, cô đã không nói cho bạn trai Tây mà tự mình đến bệnh viện khám. "May là em bé vẫn khỏe. Mỗi lần nôn, bụng tôi co thắt khiến em bé chật chội và đạp nhiều hơn. Tôi nghỉ ngơi và ngủ liên tục để bớt buồn nôn", cô chia sẻ.