Mai Tiến Dũng trần tình chuyện 'ăn theo' Tóc Tiên

Ca sĩ hải ngoại cho rằng, nếu nói anh không thể đứng một mình là hoàn toàn sai.

Cách đây vài năm, Mai Tiến Dũng đoạt giải nhì cuộc thi tuyển chọn tài năng mới của Trung tâm Thuý Nga Paris. Sau cuộc thi, anh nhanh chóng khẳng định mình trên sân khấu này với phong cách trẻ trung, sôi động. Đặc biệt, khi Tóc Tiên sang Mỹ, họ kết hợp với nhau và được khán giả trẻ yêu mến với loạt hit Angel, Chia tay... Tuy nhiên, Mai Tiến Dũng vẫn bị cho là "ăn theo" tên tuổi Tóc Tiên và việc họ hợp tác là nằm trong kế hoạch lăng xê nhau.

Ca sĩ hải ngoại Mai Tiến Dũng.

Trước ý kiến này, Mai Tiến Dũng chia sẻ, anh và Tóc Tiên may mắn khi làm việc rất ăn ý. Vì vậy, gọi anh là "chiếc bóng" hay đem ra so sánh với Tóc Tiên là điều rất khập khiễng. Chưa kể, nếu ai đó cho rằng anh không thể đứng một mình mà không có Tóc Tiên là hoàn toàn sai.

Mai Tiến Dũng trước đây được biết đến sau một cuộc thi âm nhạc. Còn Tóc Tiên từng hoạt động nghệ thuật ở trong nước trước khi sang hải ngoại. Mỗi người có xuất phát điểm khác nhau và lợi thế riêng, nên khi kết hợp sẽ bù trừ, giúp nhau phát triển hơn chứ không làm họ bước thụt lùi. "Trong nghệ thuật, phái đẹp luôn chiếm ưu thế hơn cánh mày râu vì họ có nhiều vốn liếng có thể khai thác được. Tóc Tiên xinh đẹp nên cô ấy được chú ý hơn là điều hiển nhiên", Mai Tiến Dũng nói.

Không chỉ bị nói "ăn theo" Tóc Tiên, Mai Tiến Dũng còn "đau đầu" bởi bị so sánh với đàn anh Dương Triệu Vũ. Không ít người cho rằng, sự nghiệp của Mai Tiến Dũng được như bây giờ là do Dương Triệu Vũ rút khỏi thị trường âm nhạc hải ngoại để về hoạt động tại Việt Nam. Thế nhưng, Mai Tiến Dũng khẳng định, mỗi ca sĩ đều có hướng đi riêng và mang màu sắc cá nhân. Nếu dùng từ "ân sủng" để nói về tình cảm khán giả dành cho anh sau khi Dương Triệu Vũ về Việt Nam phát triển sự nghiệp thì hơi đáng buồn. "Bao nỗ lực trong công việc của tôi thời gian qua bị đem ra so sánh hay bị cho là kẻ thay thế thì bất công quá".

Ngoài đời, Mai Tiến Dũng và Dương Triệu Vũ xem nhau như anh em. Nhưng, mỗi người có những đặc điểm rất riêng biệt nên không có ai là kẻ thay thế người nào. Mai Tiến Dũng cho rằng, việc đàn anh không còn hoạt động trong cùng trung tâm với anh không thể lấy để làm cột mốc so sánh tình cảm khán giả dành cho anh được. Bởi, lượng fan của mỗi ca sĩ tăng hay giảm là phụ thuộc tác phong làm việc lẫn bản lĩnh chinh phục khán giả của người đó. Mai Tiến Dũng không phủ nhận, anh rất hay học hỏi cách xử lý bài hát tinh tế cũng như thích nghe giọng ca trầm ấm, truyền cảm của Dương Triệu Vũ. Nhưng, tất cả chỉ dừng lại ở việc nhìn nhận điểm hay ở người khác để cố gắng hơn trong công việc.

Mai Tiến Dũng tâm sự, để được khán giả hải ngoại đón nhận không phải điều dễ dàng. Khi có được tình cảm đó rồi, giữ được nó thật lâu dài lại càng khó hơn. Bản thân nam ca sĩ Như vẫn còn đây chưa bao giờ dám ỷ lại mà lúc nào cũng trong tâm thế cố gắng từng ngày để không bị lãng phí thời gian.

Mai Tiến Dũng cũng đang lên kế hoạch chinh phục khán giả trong nước. Với anh, mỗi lần đặt chân đến vùng đất lạ nào cũng đều hồi hộp, lo lắng. Lần này cũng không ngoại lệ, vì tháng 10 tới là lần đầu tiên anh được hát trên quê hương Việt Nam. Để chuẩn bị cho lần trở về này, Mai Tiến Dũng lên kế hoạch trước hai tháng để khi xuất hiện sẽ không làm khán giả thất vọng.

Mai Tiến Dũng chưa vội đặt ra mục tiêu có trở thành một ngôi sao ở trong nước hay không, mà còn chờ đợi phản ứng của khán giả sau show diễn tại Hà Nội. Theo anh, thị trường âm nhạc ở Việt Nam đang dành nhiều cơ hội cho các nghệ sĩ, nhất là ca sĩ trẻ. Do đó, anh sẵn sàng cống hiến hết mình, chỉ cần khán giả muốn nghe anh hát.

Mai Tiến Dũng cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm về những tin đồn xung quanh giới tính của anh trên các diễn đàn. Anh nghĩ, đã là nghệ sĩ thì khó tránh khỏi việc bị đồn đại, mà tin đồn thì xác suất sự thật rất thấp. Vì vậy, anh thường không quan tâm đến những gì dư luận nói, cứ để mặc người ta đồn nếu điều đó làm họ thoả mãn, vui sướng. Anh giải thích, tính của mình hay đùa giỡn nên nhiều khi có những hành động thân mật với các bạn trai. Nhưng, chuyện đó không nói lên được bất kỳ điều gì về anh. "Ai càng tò mò thì lại càng cần tiếp xúc với tôi nhiều hơn để tìm hiểu thêm. Họ sẽ bất ngờ khi tìm được đáp án".

Hân Quy