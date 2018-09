Mai Tài Phến từng khóc lóc, năn nỉ bố để được tiếp tục đi diễn

Mất phương hướng vì không có việc làm sau khi tốt nghiệp đại học Sân khấu Điện ảnh, Mai Tài Phến từng được bố khuyên nên bỏ nghề.

- Anh nghĩ sao khi nhiều người nhận xét rằng Mai Tài Phến quá may mắn vì chưa tham gia bộ phim nào đã vụt sáng nhờ có mặt trong 2 MV ăn khách?

- Tôi đã có gần 5 năm làm nghề. Những thứ tôi có được ở thời điểm hiện tại xuất phát từ 2 phần. Thứ nhất là do công sức tôi đã bỏ ra và thứ hai là Tổ nghiệp đã cho tôi cơ hội. Mọi người vẫn nghĩ rằng "thằng này may mắn" nhưng tôi nghĩ may mắn, cơ hội ở đây đều do mình tạo ra. Nếu tôi cứ ngồi một chỗ và không làm gì thì chẳng cơ hội nào đến với mình. Nếu tôi không có năng lực, không sẵn sàng thì khi cơ hội đến, tôi cũng chẳng thể bắt nhịp và tỏa sáng được. Mọi thứ phải hòa quyện và tùy duyên.

Tôi đã có nhiều trải nghiệm về nghề, về đời vì xa nhà từ nhỏ và vừa đi học vừa đi làm suốt thời gian ở đại học. Năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp, tôi không gần như có việc gì để làm suốt 7 tháng trời. Tôi cảm thấy bơ vơ giữa cuộc đời vì không có nhiều quan hệ và cũng không biết làm gì. Thời gian đó, tôi nhiều lúc cảm giác muốn bỏ nghề.

Mai Tài Phến sở hữu vóc dáng cao to và gương mặt điển trai.

- Anh trải qua thời gian khó khăn đó như thế nào?

- Tôi là người tự lập, không thích xài tiền gia đình. Thời điểm không có việc gì để làm, tôi buồn nhưng vẫn cố gắng đón nhận mọi thứ đến với mình vì tin bản thân sẽ vượt qua được mọi chuyện.

Sau những gì đã đạt được trong năm 2017, tôi không bao giờ nghĩ mình là ngôi sao mà luôn cho rằng đây mới chỉ là cột mốc bắt đầu sự nghiệp. Dù nhiều người hay gọi tôi là "ngôi sao" nhưng tôi biết để trở thành diễn viên nổi tiếng không hề dễ dàng. Tôi trân trọng những gì mình đang có và rất kỹ lưỡng trong việc lựa chọn các dự án cũng như sự chuẩn bị cho mỗi vai diễn để có những bước tiến xa hơn.

- Gia đình ủng hộ anh như thế nào trên con đường sự nghiệp?

- Cha tôi là một người hài hước và rất muốn có con làm nghệ thuật. Ngày tôi còn nhỏ, cha đã ủng hộ tôi làm diễn viên. Khi tôi mới vào nghề, cha thường nói "Con làm gì cũng được nhưng phải làm bằng cái tâm và đừng bao giờ mang tiếng xấu về cho gia đình, cho xóm giềng".

Khi biết tôi trải qua quãng thời gian khó khăn vì không có việc làm nhiều tháng liền, cha kêu tôi về quê sống. Tôi đã khóc và năn nỉ cha cho thêm một năm nữa để tiếp tục cố gắng. Tôi hứa sẽ về quê theo ý cha nếu không thể thay đổi tình hình. Ngay sau đó, tôi tức tốc tự tìm tòi, kết nối và làm việc với các anh chị trong nghề. Lời nói của cha cũng là động lực để tôi tích cực đi diễn, có mặt tại các cuộc thi để mọi người biết đến mình nhiều hơn. Tôi tham gia MV Em gái mưa hay đăng quang cuộc thi Gương mặt điện ảnh xuất phát từ sự tích cực đó. Kể cả việc tôi được chọn vào MV Đừng hỏi em cũng là nhờ có profile tốt. Tôi nghĩ rằng mọi sự cố gắng, kể cả từ những việc nhỏ rồi cũng sẽ được đền đáp.

Mai Tài Phến tại hậu trường MV 'Em gái mưa'.

- Cuộc sống của anh hiện tại ở TP HCM như thế nào?

- Tôi có rất nhiều công việc và áp lực. Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ rằng áp lực sẽ biến thành động lực giúp tôi cố gắng. Để đỡ nặng đầu, mỗi ngày tôi chỉ suy nghĩ một ít thay vì dồn dập mọi chuyện trong một lúc. Đã đi làm suốt rồi mà về nhà còn nghĩ nhiều nữa thì cái đầu sao mà chịu nổi (cười).

Tôi bây giờ bận rộn với lịch quay, lịch diễn, đi sự kiện... Ngày nào cũng phải đi diễn và make-up khiến da dẻ tôi không còn được như xưa nữa. Trước đây, tôi không bao giờ dùng mỹ phẩm nhưng hiện tại đã biết đắp mặt nạ, dưỡng ẩm... Cứ có thời gian rảnh là tôi đi spa hoặc dưỡng da ở nhà. Tôi luôn cố gắng để mình ngày càng đẹp hơn.

- Anh có ý định cải thiện nhan sắc bằng cách phẫu thuật thẩm mỹ?

- Tôi nên làm gì bây giờ? (cười) Tôi nghĩ hình ảnh của mình vậy là được rồi. Với tôi, điều quan trọng nhất là vun đắp khả năng diễn xuất để thuyết phục tất cả mọi người. Tôi vẫn luôn cố gắng để chứng minh cho khán giả thấy năng lực của mình.

- Theo anh, ngoại hình chiếm bao nhiêu % trong thành công của bản thân?

- Tôi nghĩ rằng ngoại hình chiếm 50%. Tôi sẽ không được chọn nếu không có vẻ bề ngoài phù hợp với nhân vật. Tuy nhiên, ngoại hình phải đi đôi với tài năng và đạo đức mới có thể mang đến thành công. Một diễn viên có vẻ ngoài phù hợp nhưng khả năng diễn xuất không đạt thì cũng sẽ không chinh phục được nhà sản xuất, đạo diễn. Vì vậy, tôi nghĩ mọi thứ phải đồng đều nhau.

- Anh thấy sự nghiệp của mình tiến triển thế nào trong năm vừa qua?

- Năm qua sự nghiệp của tôi rất thuận lợi. Sau khi đoạt giải Quán quân Gương mặt điện ảnh, đóng MV Em gái mưa và Đừng hỏi em, tôi đắt show hơn và cát-xê cũng tăng... Tôi được hoạt động nghệ thuật nhiều hơn năm trước. Ngoài việc đi sự kiện, tôi còn nhận được nhiều quảng cáo của các nhãn hàng. Tôi cũng được mời đóng vai chính trong một số phim điện ảnh, trong đó có Em gái mưa.

- Thu nhập của anh thay đổi như thế nào sau những bước tiến đó?

- So với trước khi tham gia MV Em gái mưa, tiền thù lao của tôi đã tăng khoảng 3-4 lần. Tôi chưa bao giờ đòi hỏi hay chủ động đưa ra mức cát-xê cho mình mà là do mọi người đề nghị.

- Anh từng chia sẻ anh được ca sĩ Mỹ Tâm dạy nhiều bài học để làm ngôi sao. Anh nghĩ rằng mình sẽ áp dụng như thế nào các bài học ấy?

- Tôi học được công việc là công việc, vui là vui, chơi là chơi, giao tiếp là giao tiếp. Mọi thứ phải rõ ràng, rành mạch. Khi đã làm một việc gì đó, tôi sẽ dành hết tâm sức cho nó. Tôi tin rằng việc nghiên cứu, đầu tư cho một vai diễn nhất định sẽ đem lại cho mình nhiều giá trị. Học theo chị Mỹ Tâm, tôi nói chuyện với mọi người rất hòa đồng, thoải mái. Tôi biết mình còn rất nhiều thứ phải học, phải mài giũa để trở thành một ngôi sao. Tôi cũng chấp nhận mọi khen, chê về mình vì cho rằng đó là bài học để bản thân phát triển.

MV 'Đừng hỏi em' của Mỹ Tâm

MV 'Đừng hỏi em'