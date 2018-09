Lý Nhã Kỳ thân mật với đạo diễn và nhà sản xuất nổi tiếng Pháp

Sau khi công bố vai trò đồng sản xuất phim 'E-book', Lý Nhã Kỳ vừa sang Pháp làm việc với đoàn phim. Cô gặp gỡ nhà sản xuất Charles Gillibert. Anh được coi là một trong những nhà sản xuất phim có 'máu mặt' nhất ở châu Âu. Anh là cộng sự thân thiết với đạo diễn Olivier Assayas trong các dự án lớn và đình đám như 'Summer hours' (2007), 'Something in the air' (2012), 'Clouds of Sils Maria' (2014) và 'Personal shopper' (2016).