Lý Nhã Kỳ làm đồng sản xuất phim của đạo diễn Pháp Olivier Assayas

Việc liên tục tham gia các hoạt động tại LHP Cannes giúp nữ diễn viên tạo được sự tin tưởng từ đối tác nước ngoài.

Lý Nhã Kỳ vừa chính thức công bố, cô sẽ trở thành đồng sản xuất bộ phim E-book với Charles Gillibert. Phim do đạo diễn Olivier Assayas thực hiện, bấm máy vào cuối tháng 11 này, dự kiến hoàn tất trước Giáng sinh 2017. Phim sẽ tranh giải tại một số liên hoan phim quốc tế vào năm 2018. Lý Nhã Kỳ chưa thể tiết lộ nội dung phim, cũng như số tiền cô bỏ ra để đầu tư vì đây là bí mật kinh doanh.

Diễn viên Lý Nhã Kỳ.

Lý Nhã Kỳ cho biết, đạo diễn Olivier và nhà sản xuất Charles biết đến cô với vai trò là nhà tài trợ, quảng bá cho du lịch Việt Nam thông qua những tấm pano quảng cáo được đặt ở vị trí quan trọng tại LHP Cannes hồi tháng 5 vừa qua tại Pháp. Hai nhân vật này đã chủ động đến trò chuyện và bày tỏ sự đồng cảm, chia sẻ với Lý Nhã Kỳ khi có những thông tin sai lệch về tấm pano này tại Việt Nam vào thời điểm đó. Trong dịp sinh nhật Lý Nhã Kỳ hôm 19/7, nhà sản xuất Charles đã sang Việt Nam tham dự và chúc mừng Lý Nhã Kỳ.

Lý Nhã Kỳ bên đạo diễn Olivier (trái) và nhà sản xuất Charles.

Nữ diễn viên chính của bộ phim sẽ là minh tinh gạo cội Juliette Binoche - người từng hợp tác với Olivier Assayas trong bộ phim Clouds of Sils Maria tranh giải Cành Cọ Vàng tại Cannes 2014. Nam chính của phim là Guillaume Canet - chồng của “bông hồng nước Pháp” Marion Cotillard.

Olivier Assayas, chồng cũ diễn viên nổi tiếng Trương Mạn Ngọc, là đạo diễn kiêm nhà biên kịch và lý luận phê bình nổi tiếng người Pháp. Ông từng có 5 bộ phim tranh giải Cành Cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes vào các năm 2000, 2002, 2004, 2015 và 2016.

Riêng Charles Gillibert được coi là một trong những nhà sản xuất phim có “máu mặt” nhất ở châu Âu. Anh là cộng sự thân thiết với đạo diễn Olivier Assayas trong các dự án lớn và đình đám như Summer hours (2007), Something in the air (2012), Clouds of Sils Maria (2014) và Personal shopper (2016).