Lý Nhã Kỳ căng thẳng tới loét bao tử khi nhận đóng vợ của Han Jae Suk

Nữ diễn viên tiết lộ vai diễn của cô trong phim 'Thiên đường', đóng cùng ngôi sao hạng A của Hàn Quốc, rất nặng về tâm lý.

Lý Nhã Kỳ căng thẳng tới loét bao tử khi nhận vai vợ của Han Jae Suk Lý Nhã Kỳ chia sẻ về nhân vật của cô trong phim 'Thiên đường'

Chiều 8/10, Lý Nhã Kỳ tham dự buổi họp báo công bố dự án điện ảnh mới tại TP HCM. Chia sẻ cảm xúc khi trở lại màn ảnh sau thời gian dài vắng bóng, Lý Nhã Kỳ cho biết cô rất hào hứng với bộ phim hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Nữ diễn viên chia sẻ: Nhân vật của tôi chỉ có hai mặt đen và trắng, không có màu xám. Đó là một con người đan xen giữa hai tính cách, lúc thì như thiên thần lúc lại hóa ác quỷ. Tâm lý tôi rất nặng nề khi nhận vai này. Đây thực sự là một thử thách với tôi. Thú thực tôi đã bị loét cả bao tử vì căng thẳng khi phải tập trung hóa thân bác sĩ Thiên Di. Đây là một nhân vật không dễ diễn tả trên màn ảnh".

Tài tử Hàn Quốc Han Jae Suk cũng có mặt trong buổi họp báo. Những ngày qua, ngôi sao phim Giày thủy tinh đã có những buổi gặp gỡ Lý Nhã Kỳ và các diễn viên khác trong đoàn phim để làm quen, nuôi cảm xúc, chuẩn bị cho ngày bấm máy chính thức. Han Jae Suk nói: "Tôi mới gặp gỡ đoàn phim và các diễn viên chưa lâu. Chúng tôi phải cố gắng nhiều vì ngôn ngữ không được thuận lợi lắm. Tuy vậy, chúng tôi có thể hiểu nhau qua cử chỉ và nhiều cách diễn tả khác. Tất cả mọi người đều nỗ lực cho công việc của mình. Tôi hứa sẽ làm hết mình để tạo nên bộ phim hoàn hảo".

Han Jae Suk chia sẻ tại họp báo Tài tử Hàn Quốc Han Jae Suk trò chuyện trong buổi họp báo chiều 8/10

Nhà sản xuất phim kiêm đạo diễn Nguyễn Hoàng Hạnh Nhân bật mí, tài tử Han Jae Suk được mời thay thế diễn viên Jo Han Sun đóng vai Quang Kha - một họa sĩ, chồng của bác sĩ Thiên Di (nhân vật do Lý Nhã Kỳ thể hiện) trong phim Thiên đường. Ngôi sao người Hàn Quốc đánh giá cao nội dung phim, các bạn diễn cũng như êkíp của Việt Nam.

Thiên đường kể về cuộc đời của một họa sĩ tên Quang Kha (Han Jae Suk đóng). Anh có người vợ tên Thiên Di. Sau một tai nạn thảm khốc, nữ bác sĩ đã ra đi vĩnh viễn, bỏ lại người chồng và cậu con trai bé bỏng. Từ khi vợ mất, chàng họa sĩ điển trai chìm trong đau khổ một thời gian dài. Cuộc sống của anh chỉ thay đổi khi có sự xuất hiện của một nữ VJ (Kim Tuyến đóng). Phim dự kiến khởi quay trong tháng 10, lấy bối cảnh ở TP HCM, Đà Lạt và sẽ phát hành ở cả Việt Nam lẫn Hàn Quốc trong năm 2019.

Lý Nhã Kỳ và Han Jae Suk tại buổi họp báo công bố phim 'Thiên đường', chiều 8/10, ở TP HCM. Ảnh: Minh Luân Ducan

Ngoài Lý Nhã Kỳ, Han Jae Suk và Kim Tuyến, phim có sự tham gia của diễn viên Sơn Phạm - một người mẫu Việt kiều Đức, Lâm Vissay, Hoàng Khôi. Đạo diễn Park Hee Jun phối hợp cùng đạo diễn Nguyễn Hoàng Hạnh Nhân chỉ đạo làm này. Park Hee Jun từng thực hiện các phim: Birth of a Man, Mandate, Brothers in Heaven... và hợp tác với thiên vương Hong Kong Lê Minh trong Dream of a Warrior (năm 2001).