Lý Hải bức xúc khi bị dè bỉu là nhận giải thưởng 'ao làng'

Nam ca sĩ giải thích lý do có rất ít khán giả dự lễ trao giải Korean Culture Entertainment Awards 2016.

Tối 30/11, lễ trao giải Korean Culture Entertainment Awards 2016 diễn ra ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Một số nghệ sĩ Việt được tôn vinh trên sân khấu. Ca sĩ Lý Hải nhận giải Đạo diễn xuất sắc châu Á cho phim Lật mặt 2, Midu thắng hạng mục Nữ diễn viên châu Á xuất sắc, DJ Trang Moon được vinh danh DJ xuất sắc châu Á, diễn viên Phi Ngọc Ánh là Nghệ sĩ đóng thế xuất sắc khu vực châu Á. Lý Hải chia sẻ, anh rất hạnh phúc khi nhận giải thưởng này, dù đã phải chờ đợi 3 tiếng đồng hồ mới đến lượt lên sân khấu.

Khoảnh khắc Lý Hải lên nhận giải Đạo diễn xuất sắc châu Á tại Hàn Quốc.

Tuy nhiên, sau khi thông tin về việc Lý Hải, Midu cũng như các nghệ sĩ Việt nhận giải thưởng ở Hàn Quốc đăng tải trên nhiều trang báo trong nước, bên cạnh những lời chúc mừng, một số khán giả cho rằng giải thưởng này chỉ mang tầm "ao làng", không được chính người dân và truyền thông xứ kim chi quan tâm. Xem những hình ảnh về lễ trao giải, nhiều người nhận ra có rất ít khán giả đến theo dõi sự kiện này. Những tờ báo lớn tại Hàn Quốc như Dispatch, Newsen, Sportseoul, Chosun llbo... không cập nhật thông tin về Korean Culture Entertainment Awards 2016.

Lý Hải giải thích, khán giả chỉ được đứng ở tầng trệt tòa nhà nơi diễn ra sự kiện để xem các nghệ sĩ đi từ ngoài vào còn buổi lễ chính thức tổ chức ở tầng 3, nơi chỉ có nghệ sĩ và báo chí được phép tham dự. Đó là lý do trong các bức ảnh đã chụp hầu như không có cảnh khán giả hào hứng xem chương trình.

"Ban tổ chức giải thưởng đã chủ động liên hệ với chúng tôi từ đầu tháng 9 để mời sang tham dự sự kiện này. Sau khi tìm hiểu thông tin về giải thưởng tôi thấy đây là một sự kiện lâu đời, có uy tín suốt 24 năm qua của Bộ Văn hóa Hàn Quốc kết hợp với Hiệp hội Nhà báo, Hiệp hội Giải trí Hàn Quốc và được phát sóng trực tiếp trên truyền hình thì không thể gọi là 'ao làng' được", Lý Hải khẳng định.

Diễn viên Hàn Quốc Kwon Soo Huyn chia sẻ hình ảnh anh nhận giải thưởng Korean Culture Entertainment Awards 2016.

Nam ca sĩ nói thêm, đêm trao giải có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc tham dự và nhận giải như Kim Soo Hyun, Kang Ye Bin, Park Han Byul, Jo Jung Min, nhóm G-Friend, DJ Soda...

Giọng ca Trọn đời bên em tâm sự, anh coi trọng tất cả các giải thưởng vì đó là sự tin yêu, đón nhận của khán giả dành cho mình. Dù vậy, khi bắt tay thực hiện một dự án nghệ thuật, anh chỉ tâm niệm làm hết sức để mang tới sản phẩm tốt nhất cho khán giả chứ không nhắm đến bất kỳ giải thưởng nào.

Đây không phải lần đầu nghệ sĩ Việt bị soi mói, dè bỉu khi sang xứ kim chi nhận giải. Người đẹp Ngọc Trinh từng gây tranh cãi khi nhận giải Nữ hoàng bikini tại sự kiện Asia Model Awards do Hiệp hội người mẫu Hàn Quốc tổ chức năm 2015.

Korean Culture Entertainment Awards là một trong những giải thưởng của Hàn Quốc, do Tổng hiệp hội nhà báo và Hiệp hội giải trí xứ Hàn tổ chức vào tháng 11 hàng năm. Sự kiện nhằm ghi nhận, đánh giá, tôn vinh thành tích của những người làm trong ngành giải trí như đạo diễn, diễn viên, ca sĩ, người mẫu... của Hàn Quốc nói riêng và các nước Đông Nam Á - Châu Á nói chung. Korean Culture Entertainment Awards đã trải qua 23 mùa giải, được tổ chức với quy mô lớn, quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng. Các nghệ sĩ của Hàn Quốc như So Ji Sub, Ahn Jae Wook, Kim Nam Joo, Lee Da Hae... từng được vinh danh tại sự kiện này.

Năm ngoái, Ngọc Trinh được bình chọn là Nghệ sĩ trẻ châu Á xuất sắc (New Star) do Bộ Văn hóa Giải trí Hàn Quốc phối hợp với Hiệp hội người mẫu châu Á bầu chọn. Cùng với Ngọc Trinh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng được thông báo nhận giải Nghệ sĩ châu Á xuất sắc.

