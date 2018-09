Lưu Hương Giang: 'Tạm thời để Hồ Hoài Anh thất nghiệp'

Hai năm gần đây Lưu Hương Giang hoạt động rất tích cực. Cô liên tiếp ra mắt single, MV và còn làm huấn luyện viên của hai mùa The Voice Kids. Nhờ vậy, tên tuổi Lưu Hương Giang có bước tiến khá xa so với những người bạn cùng thi Sao Mai điểm hẹn cách đây 10 năm. Sắp tới, Lưu Hương Giang tiếp tục giới thiệu album gồm những ca khúc do cô sáng tác, còn ông xã đảm nhận vai trò tư vấn, hỗ trợ.