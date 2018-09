Lưu Hương Giang căng thẳng vì giọng hát opera nhí

Lan Vy của đội Cẩm Ly khoe chất giọng trong trẻo, phong cách dễ thương qua liên khúc 'Proud of you - Girl on fire'. Em thể hiện sự tự tin và lôi cuốn khán giả cổ vũ cho mình, tuy nhiên đoạn hai của phần trình diễn, Lan Vy đã phạm phải một số lỗi nhỏ. ( xem video )