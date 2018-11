Lưu Đê Ly khóc khi kể về vai diễn mới

Tại buổi họp báo, Lưu Đê Ly không giấu nổi xúc động khi nhắc đến vai diễn mới của mình. Cô đã có 2 tháng sống cùng nhân vật. Suốt thời gian đó, tâm lý nặng nề của vai An đè nén trong con người cô, khiến cô đôi khi cảm thấy không biết mình là Ly hay là An. Trong 'Chạy trốn thanh xuân', Lưu Đê Ly vào vai An - con gái của một phụ nữ làng chơi, không biết bố ruột là ai. Bị mẹ ghét bỏ và coi như chỗ để bào tiền, An luôn cảm thấy cô độc. Những biến cố dồn dập đến từ nhỏ đã rèn cho cô tính cách độc lập, điềm tĩnh và mạnh mẽ.