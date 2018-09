Lương Thái Trân đăng quang Á hậu Miss SuperTalent of the World 2017

Người đẹp sở hữu thân hình quyến rũ, khuôn mặt khả ái, làn da trắng mịn cùng tài năng diễn xuất.

Vượt qua hơn 50 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới, đại diện của Việt Nam - Lương Thái Trân đoạt danh hiệu Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Siêu tài năng thế giới 2017 - Miss SuperTalent of the World 2017 được tổ chức ở Lake Park, Goyang City, Gyeonggi, Hàn Quốc. Ngôi vị Hoa hậu thuộc về đại diện của Mexico - Naomi Mondragon.

Thái Trân sở hữu thân hình cân đối, gương mặt khả ái và nụ cười tỏa sáng.

Vào đêm chung kết, Lương Thái Trân thể hiện tài năng diễn xuất qua trích đoạn vở kịch kinh điển Romeo and Juliet của đại văn hào William Shakespeare. Đây là tiết mục mang màu sắc bi thảm duy nhất trong phần thi tài năng và nhận được giải thưởng phụ Best Actress. Bên cạnh đó, khả năng diễn xuất của cô được Giám đốc Công ty giải trí HS, Hàn Quốc đánh giá cao và trao giải thưởng của nhà tài trợ - Miss Talent.

Trong hành trình tham gia cuộc thi Miss SuperTalent of the World 2017, ngoài ngôi vị Á hậu, Lương Thái Trân còn trở thành đại sứ toàn cầu cho tổ chức thiện nguyện Hàn Quốc - Lisa hay được chọn trình diễn trong ba bộ sưu tập của các nhà thiết kế tại Tuần lễ thời trang quốc tế Hàn Quốc - SuperTalent Korea International Fashion Week 2017. Ngoài ra, người đẹp và các thí sinh còn có cơ hội gặp gỡ những ứng cử viên tranh cử vào Nhà Xanh.

Lương Thái Trân gây ấn tượng với ban giám khảo và khán giả khi thể hiện tài năng diễn xuất qua trích đoạn vở kịch kinh điển Romeo and Juliet của đại văn hào William Shakespeare.

Lương Thái Trân bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2015 với vai trò diễn viên kịch, điện ảnh, người mẫu. Sau đó, cô tham gia cuộc thi Models and Talents 2015 và giành được giải Miss Talent. Đây là phiên bản Việt của chương trình Models and Talents đã được tổ chức tại Việt Nam trong hai năm trước đó (2013 và 2014) tại Nha Trang, Khánh Hòa với tên gọi "Chương trình Giao lưu văn hóa giữa Khánh Hòa, Việt Nam và Cộng đồng các quốc gia độc lập SNG – Commonwealth of Independent States".

Bên cạnh nghệ thuật, Á hậu còn có niềm đam mê thời trang và lĩnh vực kinh doanh với thương hiệu riêng. Đầu năm nay, Thái Trân sang Seoul, Hàn Quốc, du học khóa ngắn hạn về thiết kế và kinh doanh thời trang cao cấp. Vào tháng 4, cô được chọn làm đại sứ thương hiệu của chuyên trang Lối sống thành thị – Cosmolife năm 2017.

Một tuần lễ sau khi đăng quang, Hoa hậu và các Á hậu ở lại Hàn Quốc để tham gia các talkshow, hoạt động giao lưu văn hóa cũng như quảng bá hình ảnh. Sau đó, Lương Thái Trân đáp máy bay, trở lại Việt Nam vào ngày 22/5 vừa qua.

Á hậu Lương Thái Trân rạng rỡ trong ngày trở về.

Cuộc thi nhan sắc quốc tế Miss SuperTalent of the World có bản quyền thuộc Tập đoàn Suta Group, trụ sở tại Gangnam, Seoul, Hàn Quốc. Nơi đây được xem là kinh đô của ngành công nghiệp giải trí của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Cuộc thi năm nay do Tập đoàn giải trí Suta Group phối hợp cùng Tập đoàn Yuuzoo, Singapore tổ chức.

Thu Ngân