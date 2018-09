Lou Hoàng đến với âm nhạc nhờ chơi game

Giọng ca 'Mình là gì của nhau' chia sẻ, chính việc trở thành một game thủ đã giúp anh có cuộc gặp gỡ với rapper Karik cũng như producer Only C và tới gần hơn với âm nhạc.

Tối ngày 8/5, nam ca sĩ Lou Hoàng (Hoàng Kim Long) góp mặt trong chương trình M Story được phát sóng trực tiếp trên kênh V Việt Nam của V Live do MC Minh xù dẫn dắt.

Giọng ca Giá như anh lặng im cho biết con đường đến với âm nhạc của mình khá dài và bắt đầu từ việc chơi game. Nhờ là một game thủ có tiếng nên anh có cơ hội gặp gỡ rapper Karik (Phạm Hoàng Khoa) - một người cũng "nghiện" game không kém. Khi Karick bắt đầu kết hợp với Only C (Nguyễn Phúc Thạch) cho ra bản hit Anh không đòi quà, Lou Hoàng được dẫn sang gặp nhà sản xuất âm nhạc 8x.

Lou Hoàng và MC Minh xù vui vẻ trò chuyện, cười đùa trong suốt chương trình.

Lúc đó, bản thân anh vẫn chưa nghĩ mình sẽ trở thành một ca sĩ mà muốn theo Only C học sản xuất âm nhạc. Tuy nhiên, Only C thẳng thừng từ chối nhận Lou làm học trò vì cảm thấy anh không có năng khiếu. Cuối cùng, chàng trai 9x quyết định không làm producer mà trở thành trợ lý và nhân viên bấm máy phòng thu. Nhờ vậy, anh có cơ hội làm việc với nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng.

Tuy nhiên, tại thời điểm đó, Lou Hoàng vẫn thấy mọi thứ rất mông lung, không biết phải làm gì để tìm một hướng đi rõ ràng. Only C là người đầu tiên truyền cảm hứng cho anh với châm ngôn sống: "Mình không phải là hàng khủng nhưng mình phải là hàng khùng''. Lou Hoàng thẳng thắn thừa nhận bản thân anh là người hát rất dở nhưng chính Only C đã dạy anh bằng cách nghe và khám phá nhiều dòng nhạc mới để nâng cao "cái gu" của bản thân, rồi từ đó, có thể tập, biến tấu thành của mình.

Nam ca sĩ 9x cho biết: "Em cảm giác như nghề chọn mình vì chưa bao giờ nghĩ sẽ trở thành một ca sĩ. Việc được ngồi ở đây ngày hôm nay hay trình diễn trên những sâu khấu lớn, có những bài hát được đứng trên bảng xếp hạng, với em, đó là một giấc mơ".

Nam ca sĩ và MC của chương trình còn cùng hòa giọng khi thể hiện ca khúc Đếm ngày xa em.

Chia sẻ về cơ duyên gặp gỡ với Only C, Lou Hoàng hài hước cho biết ban đầu, anh còn nhầm producer 8x là Mr. Siro. Khi tìm kiếm những bài hát của Only C trên mạng, anh toàn thấy hình một ông "rất mập" nhưng nhìn ngoài, "Only C như giang hồ và dữ quá!". Dù vậy, với Lou Hoàng, Only C là "một người anh, người thầy, quản lý có tâm". Trong mọi sản phẩm của hai anh em, đôi khi, Lou Hoàng muốn thể hiện cá tính của mình trong bài hát đó nhiều hơn nhưng chính Only C đã giúp anh kìm hãm cảm xúc để mọi thứ không đi quá đà mà chỉ vừa đủ thôi.

Trong chương trình, Lou Hoàng còn bật mí anh và Only C cũng có những lúc bất đồng quan điểm nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ. Giọng ca 9x bóc mẽ "đàn anh": "Tật xấu của anh Only C là nói nhiều. Nếu cả ngày anh ấy không nói câu nào, em biết ngay là anh ấy có 'bệnh'. Những lúc đó, em sẽ cố gắng không chọc ghẹo, làm trò phá phách khiến anh ấy bực, rầy la".

Khi được hỏi giữa rapper và ca sĩ, Lou Hoàng muốn hoàn thiện tốt nhất hướng nào, anh cho biết những gì liên quan tới âm nhạc, anh đều muốn "nhúng tay vào". Anh không muốn được gọi là rapper hay ca sĩ Lou Hoàng mà thích được gọi là nghệ sĩ. Trong hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ muốn duy trì song song cả hai lĩnh vực là đọc rap và hát.

Lou Hoàng thể hiện lại những bản hit làm nên tên tuổi của mình khi tham gia chương trình.

Ngoài công việc, Lou Hoàng cũng chia sẻ những phút giây yếu đuối của bản thân, đặc biệt là khi anh mệt mỏi hoặc gặp một số chuyện khiến "mình thấy tự dưng bị tủi thân". Anh tự nhận càng lớn càng trầm tính hơn và từ khi tham gia vào nghệ thuật, con người anh thay đổi nhanh và nhiều tới mức không nhận ra. Mỗi lần buồn, Lou thường nghe nhạc rap.

Năm 2016 là một năm khá vất vả, nhiều biến động và biến cố xảy ra với Lou Hoàng, anh không nghĩ là mình đã vượt qua được. Trong năm nay, chàng trai 9x mong muốn mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Hiện tại, anh có nhiều dự định, kéo dài lên 2018. Anh muốn tìm hiểu dòng nhạc mới, cho ra nhiều sản phẩm, ý tưởng mới lạ. Nam ca sĩ sẽ vẫn hát pop, rap và sắp tới, có thể thử nghiệm cả rock với cách xử lý riêng. Mong muốn ở tương lai không xa của Lou Hoàng là có cơ hội trở thành người quản lý ca sĩ.

Trong chương trình, Lou Hoàng còn dành tặng khán giả những hit từng làm nên tên tuổi của mình như Mình là gì của nhau?, Giá như anh lặng im, Đếm ngày xa em (hát cùng MC Minh xù), Yêu một người có lẽ, Yêu là tattoo...

V Live app là ứng dụng cho phép người dùng theo dõi và tương tác với các ngôi sao nổi tiếng qua video truyền hình trực tiếp (livestream). Hiện có hơn 300 nghệ sĩ hàng đầu Hàn Quốc gia nhập V Live như Big Bang, BTS, TWICE, T-ARA, NCT, GOT7, Seventeen… Nhiều nghệ sĩ Việt cũng tham gia kênh giải trí này như Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên, Sơn Tùng M-TP, Gil Lê, Đông Nhi, Kelvin Khánh, Khởi My, Trương Quỳnh Anh, Quỳnh Anh Shyn, Salim, The Wings...

Thu Ngân