Long Nhật và người tình âu yếm nhau trong họp báo

Long Nhật tới ủng hộ doanh nhân, ca sĩ Nguyễn Thanh Lang, có nghệ danh 'Michael Lang' tổ chức đêm nhạc tại Đại học Nông Lâm TP HCM. Đây là lần thứ hai anh Lang trở lại sân khấu này, sau liveshow đầu khá thành công vào năm 2004. Michael Lang cho biết, sẽ tiếp tục cống hiến những bước nhảy moonwalk ấn tượng để tất cả khán giả trẻ cùng nhớ về ông hoàng nhạc pop lừng danh thế giới Michael Jackson. Anh sẽ thể hiện lại các ca khúc như: Beat it', 'Billie Jean', 'I hate myself for loving you'... và biểu diễn các ca khúc do chính mình sáng tác như 'Được mùa được giá', 'Giàu và nghèo'...