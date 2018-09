Loki Bảo Long vượt mặt Quang Đại vào chung kết X Factor

Mở màn liveshow 8, hai ca sĩ Song Tú và Thái Ngân song ca 'Just give me a reason'. Song Tú là học trò Đàm Vĩnh Hưng tại The Voice 2013, còn Thái Ngân là học trò đội Hồ Quỳnh Hương tại X Factor 2014.