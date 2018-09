Loki Bảo Long được Hà Hồ gọi là 'hoàng tử mới'

Loki Bảo Long mang đến 'All of me' - ca khúc đang rất được giới trẻ trên toàn thế giới yêu thích. Bảo Long thể hiện đầy đắm say và rất nhập tâm. Anh nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả. Hồ Quỳnh Hương thấy Loki thực sự 'hút hồn' khán giả bằng tình cảm anh thổi vào bài hát. Cô cũng khen anh đã trở nên tự tin hơn rất nhiều so với khi cô gặp lần đầu. Dương Khắc Linh thì khen Loki đẹp trai và hát hay. Trong khi đó, Mr. Đàm đánh giá, ngoại hình của thí sinh này cực tốt, hát tốt và biết vượt qua 'góc tối'. Giám khảo Hà Hồ thì khen anh biết cách tạo ấn tượng trong mỗi lần xuất hiện và cho rằng anh sẽ sớm trở thành 'Hoàng tử R&B mới của showbiz Việt'. Các giám khảo lập tức đồng ý cho Loki Bảo Long vào vòng trong. Đặc biệt, Mr. Đàm nghĩ Loki sẽ phải... nằm dài trên 6 chiếc 'ghế nóng' mới đúng (xem video).