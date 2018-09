Loki Bảo Long đóng trong MV của Vũ Thảo My

Hai giọng ca trẻ tái xuất trong sản phẩm 'Walk away'.

Sau thời gian im ắng, Vũ Thảo My chính thức ra mắt MV Walk away do đạo diễn Uyên Thư thực hiện. Đây là ca khúc do Thiều Bảo Trang sáng tác để tặng riêng Vũ Thảo My sau khi cô đạt giải quán quân Giọng hát Việt 2013. Ca khúc với giai điệu R&B bắt tai, rất hiện đại và hợp thị hiếu giới trẻ, mang đến cho Vũ Thảo My nhiều cảm hứng.

Ca sĩ Vũ Thảo My.

Nội dung MV kể về sự tan vỡ trong tình yêu của một cô gái, nhưng cô luôn tỏ ra mạnh mẽ. Đóng vai nam chính trong MV là Loki Bảo Long - hot boy của cuộc thi Nhân tố bí ẩn. Loki hóa thân thành chàng trai lãng tử, đểu cáng. Gương mặt lạnh lùng của Loki góp phần mang đến thành công cho nhân vật trong MV lần này của Vũ Thảo My. Đây cũng được xem là sự trở lại của cả hai giọng ca trẻ sau khoảng thời gian bước ra từ hai cuộc thi lớn.

Hình ảnh trong MV được dàn dựng ma mị, huyền ảo. Vũ Thảo My diễn xuất nhập tâm để lột tả tâm trạng của cô gái cá tính, khác hẳn vẻ bề ngoài của cô. Ê kíp thực hiện tất cả cảnh quay trong phim trường rất công phu. Vũ Thảo My hy vọng, với nội dung MV mới lạ và sáng tạo, cô sẽ gây ấn tượng với khán giả trong lần tái xuất.

Loki Bảo Long bất ngờ góp mặt trong MV.

Vũ Thảo My năm nay 17 tuổi. Sau khi đoạt giải nhất The Voice 2013, cô tập trung học cấp 3 nên tạm gác lại các hoạt động âm nhạc. Tuy nhiên, với ca sĩ trẻ đến từ Nam Định, âm nhạc vẫn là đam mê lớn.

MV "Walk away" của Vũ Thảo My:

Hân Quy