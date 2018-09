Loki Bảo Long đẹp đôi bên Vũ Thảo My

Giọng ca nổi bật tại X-Factor khá đẹp đôi khi diễn xuất cùng quán quân The Voice 2013. Họ được đánh giá là hài hòa cả về mặt hình ảnh và giọng hát. Thảo My cho biết cô bị cuốn hút và thấy rất hợp gu khi trò chuyện với bạn song ca mới còn Loki cũng cho rằng, sự đồng cảm trong âm nhạc đã kết nối anh và Thảo My. 'Tôi thích giọng hát đầy nội lực và phong cách rất Tây của Thảo My', Loki nói.