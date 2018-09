Lợi thế của Trương Thị May ở Miss Universe

Đại diện nhan sắc Việt Nam được đánh giá cao ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2013 bởi nhiều yếu tố.

Vẻ đẹp cá tính và cuốn hút

Điểm chung của những chủ nhân của vương miện Hoa hậu Hoàn Vũ trong nhiều năm là đều sở hữu một vẻ đẹp lộng lẫy, thân hình bốc lửa với những đường cong “chết người” và gương mặt sắc nét, gây ấn tượng mạnh. Trương Thị May là người có vẻ đẹp khá gần với những tiêu chí này. Cô sở hữu làn da bánh mật khỏe khoắn, gương mặt cá tính với đôi mắt hút hồn, đầy biểu cảm. Với chiều cao 1m73 và hình thể chuẩn của siêu mẫu, May được kỳ vọng sẽ chinh phục được ban giám khảo.

Khả năng giao tiếp Anh ngữ

Ở một cuộc thi hội tụ nhiều quốc gia và sắc tộc như Hoa hậu Hoàn vũ, việc sử dụng ngôn ngữ quốc tế để giao tiếp và thể hiện mình là điều quan trọng. Cũng như nhiều người đẹp khác, Trương Thị May đã được nâng cao trình độ Anh ngữ tại một trung tâm uy tín ở TP HCM. Khi vừa đặt chân đến nước Nga, cô đã gây ấn tượng khi trả lời phỏng vấn với ba ngôn ngữ: Anh, Việt và tiếng Khmer. Hy vọng trong những hoạt động tiếp theo, cô sẽ tiếp tục tự tin thể hiện mình với vốn tiếng Anh đã chuẩn bị.

Nghệ thuật ứng xử và gây ấn tượng

Bên cạnh những phần trình diễn chính, Hoa hậu Hoàn vũ còn có nhiều hoạt động khác như các tiệc chiêu đãi, show trình diễn thời trang, mẫu tóc, chương trình từ thiện… Nhất cử nhất động của các thí sinh đều được ban tổ chức ghi nhận và ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả cuối cùng. Vì thế, các thí sinh cần phải tinh tế trong cung cách ứng xử của mình để tạo được ấn tượng tốt.

Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật tại Việt Nam, Trương Thị May cũng tích lũy cho mình ít nhiều kinh nghiệm giao tế quý giá. Đây là một lợi thế đáng kể của cô. Việc làm từ thiện, với May đó là một phần hiển nhiên trong cuộc sống. Vẫn như mọi lần, May đi làm từ thiện là từ trái tim nên chắc chắn, những biểu hiện của cô ấy sẽ chạm đến trái tim của ban giám khảo.

Kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ có khá nhiều phần thi như trình diễn trang phục dân tộc, bikini, dạ hội… Do đó, kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp, cuốn hút là một yếu tố then chốt. Về điểm này, Trương Thị May có thể tự tin vì cô vốn xuất thân là một người mẫu chuyên nghiệp, đồng thời còn là một diễn viên từng đoạt giải. Việc sải bước duyên dáng trên sàn catwalk hay thể hiện biểu cảm gương mặt đa dạng là sở trường của người đẹp

Sức khỏe bền bỉ

Hành trình đến vương miện trong 3 tuần là một chặng đường trải hoa hồng đầy gai. Đằng sau những nụ cười lấp lánh, chiếc váy lộng lẫy và dạ tiệc hoành tráng là sự mệt mỏi do bị vắt kiệt sức trong hàng loạt những sự kiện nối tiếp nhau. Áp lực tậm lý, sự thiếu ngủ… là những gì mà các hoa hậu đã và sẽ tiếp tục đối mặt. Đặc biệt, với những người đẹp đến từ xứ nhiệt đới như Việt Nam, cái lạnh rét buốt của nước Nga mùa này là một thử thách không nhỏ.

Để chuẩn bị cho hành trình đó, Trương Thị May đã dành nhiều thời gian để tập luyện thể lực nhằm có một sức khỏe dẻo dai. Đồng thời, vì ăn chay trường nên cô phải áp dụng một chế độ dinh dưỡng đặc biệt, trong đó bổ sung một số loại thực phẩm chức năng của Herbalife gồm bột Protein, hỗn hợp dinh dưỡng công thức 1 (Shake), hỗn hợp Vitamin giúp cung cấp đủ năng lượng và khoáng chất cần thiết mà vẫn đảm bảo vóc dáng thon gọn đúng chuẩn. Trà thảo mộc cô đặc của Herblaife cũng là một trợ thủ đắc lực giúp May luôn tỉnh táo, sáng suốt để thể hiện trọn vẹn tài sắc Việt trên đấu trường quốc tế.

Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2013 sẽ dành một suất vào vòng bán kết thông qua bình chọn trực tuyến. Truy cập tại đây để bình chọn cho đại diện Việt Nam - Trương Thị May.

Mỗi email có thể bình chọn 100 lần mỗi ngày. Chương trình bình chọn sẽ kết thúc vào lúc 6h ngày 9/11 (giờ Việt Nam). Đêm chung kết sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh NBC lúc 9h ngày 10/11 (giờ Việt Nam).

