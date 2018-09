Loạt ảnh chế hài hước poster phim 'Cô Ba Sài Gòn' gây sốt

Hai ngày trước, công ty của Ngô Thanh Vân ra mắt dàn diễn viên của dự án mới 'Cô Ba Sài Gòn', sẽ chiếu vào mùa thu 2017. Phim do hai đạo diễn trẻ Kay Nguyễn, Lộc Trần thực hiện. Poster đầu tiên của phim cũng được giới thiệu với hình ảnh của NSND Hồng Vân, Diễm My 6X, Ngô Thanh Vân, Lan Ngọc, Diễm My 9X và Oanh Kiều. Chỉ sau chưa đầy một ngày, tấm poster này trở thành tâm điểm ảnh chế trên mạng xã hội.