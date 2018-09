Lộ thiệp mời lễ cưới bí mật của Khởi My - Kelvin Khánh

Cặp đôi dặn dò bạn bè kỹ lưỡng, không để lộ bất kỳ thông tin gì về hôn lễ sắp diễn ra.

Chiều 2/10, ca sĩ Đại Nhân chia sẻ tấm thiệp mời cưới của Khởi My - Kelvin Khánh. Anh viết: "OK, lưu lại ngày cho đám cưới lầy lội nhất showbiz". Tấm thiệp được thiết kế khá đơn giản với phong bao màu nâu, bên trong in tấm hình "nhí nhố" của cô dâu, chú rể. Sở dĩ Đại Nhân gọi đây là "đám cưới lầy lội", vì cả Khởi My lẫn Kelvin Khánh đều nổi tiếng là những ca sĩ rất hài hước, hay "giỡn nhây" với đồng nghiệp.

Khi được hỏi, Đại Nhân từ chối tiết lộ cụ thể thông tin về đám cưới. Một người bạn khác của Khởi My - Kelvin Khánh thì chỉ dám cho biết, đám cưới diễn ra ở một địa điểm rất riêng tư trong tháng 11. Theo người này, cặp đôi không muốn công khai chuyện này nên bạn bè cũng không dám nói gì.

Thiệp cưới của Khởi My - Kelvin Khánh.

Khởi My - Kelvin Khánh gây bất ngờ khi livestream buổi lễ ăn hỏi hôm 25/4. Khi đó, nhiều người vẫn bán tín bán nghi, vì từ trước đến nay cặp đôi chưa từng xác nhận họ yêu nhau dù giới showbiz vẫn râm ran tin đồn.

Khởi My sinh năm 1990, đoạt giải nhất Tiếng ca học đường 2007, giải nhất Gương mặt thân quen 2013. Cô rất nổi tiếng trong cộng đồng khán giả tuổi teen nhờ làm MC một loạt show ăn khách dành cho giới trẻ. Khởi My cũng có một số ca khúc hit như Vì sao, Gửi cho anh, Người yêu cũ...

Kelvin Khánh tên thật là Nguyễn Văn Khánh, sinh năm 1994, từng là thành viên nhóm nhạc La Thăng. Anh nổi tiếng sau khi tách nhóm và tham gia serie truyền hình Lớp học vui nhộn cùng Khởi My, Thanh Duy, Đại Nhân, Tronie...

Cặp đôi làm đám hỏi hôm 25/4.