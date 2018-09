Lộ thiệp cưới của Hoa hậu Diễm Hương

Con trai được 8 tháng tuổi, Hoa hậu mới chính thức làm đám cưới.

Trên mạng xã hội bắt đầu rò rỉ thiệp cưới của Hoa hậu Diễm Hương. Thiệp cưới có gam màu trắng, được thiết kế tinh tế, sang trọng với hai chữ H lồng vào nhau. H là tên viết tắt của Diễm Hương và ông xã Quang Huy.

Một người bạn cho biết, thiệp cưới được chính vợ chồng Diễm Hương lên ý tưởng thực hiện, dồn rất nhiều tâm huyết. Hoa hậu còn đích thân ngồi giám sát chi tiết in cắt laser mềm mại, độc đáo trên thiệp.

Thiệp cưới của Hoa hậu Diễm Hương.

Thiệp có in 3 câu bằng tiếng Anh, như lời nhắn của ông xã dành cho Diễm Hương: "I asked God for a rose and he gave me a garden. I asked God for a drop of water and he gave me an ocean. I asked God for an angel and he gave me you!" (Tạm dịch: Anh cầu Chúa ban cho anh một bông hồng, Chúa cho anh cả khu vườn. Anh cầu Chúa ban cho một giọt nước rơi, Chúa cho anh cả đại dương. Anh cầu Chúa ban cho một thiên thần, Chúa đã mang em đến cho anh).

Đám cưới của Diễm Hương diễn ra cuối tháng 11, với số lượng khách mời chỉ khoảng 200 người. Hoa hậu không mời nhiều người nổi tiếng, chỉ mời những người bạn thân thiết, luôn bên cạnh và động viên cô vượt qua quãng thời gian sóng gió vừa qua.

Tiệc cưới được chuẩn bị kỹ lưỡng với không gian ngập tràn sắc màu cổ tích, tượng trưng cho hạnh phúc viên mãn của cặp đôi trong thời điểm này. Đặc biệt, người thân sẽ có dịp gặp gỡ bé Noah - con trai Diễm Hương. Bé đã được 8 tháng tuổi, rất bụ bẫm, đáng yêu.

Diễm Hương đang hạnh phúc bên bố của bé Noah.

Diễm Hương từng chia sẻ, cô và ông xã quyết định làm đám cưới vì đây là lúc cuộc sống cũng như kinh tế của họ đã ổn định. Hơn nữa, đời người con gái có một lần bước lên xe hoa, nên ông xã muốn cô có được niềm vui đó.

Hân Quy