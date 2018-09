Lộ diện top 20 'Thử thách cùng bước nhảy'

Chàng trai 19 tuổi Nguyễn Sơn Lâm được khán giả nhận xét có phong cách giống Quán quân Ngọc Thịnh ở mùa trước. Để chuẩn bị cho màn ra mắt hoành tráng của top 20, ban tổ chức sẽ tổ chức đêm Gala 'Meet top 20' với các vị khách mời đặc biệt: Kathryn Mccormic (nữ chính 'Step-up Revolution' - Á quân mùa 6 So you think you can dance), Robert (Á quân mùa 7 So you think you can dance) và ngài Jeff Thacker (Tổng điều hành sản xuất So you think you can dance). Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 21h ngày 18/10 trên sóng HTV7.