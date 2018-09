Lộ diện top 20 'Thử thách cùng bước nhảy 2015'

Trong top 20 có một số gương mặt quen thuộc đến từ các vũ đoàn.

Ngày 1/10, ban tổ chức cuộc thi Thử thách cùng bước nhảy họp báo công bố danh sách 20 thí sinh của vòng chung kết. Họ đã vượt qua rất nhiều vũ công khắp cả nước để có mặt trong danh sách này, gần nhất là vòng bán kết với 96 giờ tập luyện liên tiếp.

Trong 20 thí sinh, có 7 vũ công múa đương đại (Trần Nguyễn Trâm Anh, Nguyễn Gia Linh, Nguyễn Song Linh, Đinh Hương Ly, Nguyễn Hà Lộc, Vũ Minh Tân, Phạm Minh Tuấn), một vũ công ballet (Đỗ Hải Anh), 8 vũ công hiphop (Bùi Thị Ái Linh, Dương Thị Vân Ly, Hồng Huỳnh Gia Bảo, Đào Phi Hải, Dương Anh Mỹ, Lương Hàng Trung Tín, Lê Hữu Phước, Nguyễn Đức Việt), một vũ công jazz (Nguyễn Thị Lan), hai vũ công dancesport (Đặng Thu Hương, Vũ Đỗ Quang Minh) và một vũ công belly dance (Nguyễn Phương Anh).

Top 20 dự họp báo ngày 1/10.

Trước các đêm thi của vòng chung kết, top 20 sẽ có đêm ra mắt. Đêm gặp gỡ top 20 là đêm để giới thiệu đến công chúng thật kỹ lưỡng về từng gương mặt của mùa giải. Trong đêm này, ngoài màn biểu diễn solo và kết hợp của top 20, còn có hai khách mời So you think you can dance 2014 của Mỹ là Makenzie Dustman và Nico Greetham.

Vòng chung kết diễn ra tại TP HCM, được truyền hình trực tiếp trong 12 tuần liên tiếp. Mỗi tuần có hai thí sinh chia tay chương trình. Bốn thí sinh cuối cùng sẽ tranh tài để giành danh hiệu Vũ công được yêu thích nhất với giải thưởng 500 triệu đồng. Giám khảo chính thức của chương trình là kiện tướng Chí Anh và biên đạo Tuyết Minh.

Hân Quy