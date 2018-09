Lộ ảnh Diễm Hương bị chồng đại gia hành hung

Trích đơn cầu cứu của Diễm Hương "...Từ khoảng tháng 5/2011, sau một thời gian quen biết, giữa chúng tôi có nảy sinh tình cảm. Ông Đinh Trường Chinh có đề nghị tôi làm giấy đăng ký kết hôn, do thiếu chín chắn và chưa đủ kiến thức về pháp lý nên tôi đã có giấy đăng ký kết hôn vào ngày 21/11/2011. Sở dĩ nói thiếu chín chắn vì trên thực tế giữa chúng tôi chưa làm đám cưới theo nghi thức truyền thống, hai bên gia đình vẫn chưa gặp mặt nhau và tôi cũng chưa được chuẩn bị để có giấy đăng ký kết hôn này. Giữa chúng tôi không chung sống như vợ chồng. Ông Chinh hiện vẫn gọi ba mẹ tôi bằng bác và tôi chỉ gặp mẹ của ông Chinh duy nhất một lần vào mùng 2 Tết năm Nhâm Thìn (2012). Dù trước đó có tình cảm với nhau nhưng giữa tôi và ông Chinh có những tính cách rất khác biệt không thể hòa hợp. Mặt khác, ông Chinh từng có 2 vợ và 2 người con (với người vợ đầu là bà Thảo), hiện sinh sống tại Quận 7 nên giữa chúng tôi có nhiều bất đồng về tính cách và quan điểm sống khiến cho tình cảm ngày càng xấu đi. Khoảng tháng 10/2011, khi tôi đang công tác ở Hà Nội thì vợ cũ của ông Chinh là bà Thảo đã cố ý bay ra Hà Nội và có hành vi lăng mạ tôi. Trong một khoảng thời gian dài, bà Thảo cũng thường xuyên nhắn tin đe dọa, khủng bố, quấy rối tôi và gia đình tôi, bà Thảo cho rằng tôi là người thứ ba xen vào tình cảm gia đình bà Thảo (đã ly hôn 2006). Do thấy sự phức tạp trong mối quan hệ cũ của ông Chinh và không muốn bị ảnh hưởng nhiều hơn nữa nên tôi đã hạn chế liên lạc, gặp mặt với ông Chinh. Vì vậy ông Chinh đã cho rằng tôi có người khác, bắt đầu hăm dọa tôi qua tin nhắn, điện thoại kết hợp với việc dần cô lập, cách ly tôi với các mối quan hệ xã hội, ngăn cản tôi tự lập tài chính để nhằm “dễ dạy”. Khoảng tháng 10/2012, trong một lần ghen tuông vô cớ, ông Chinh đã mất kiểm soát và đánh đập tôi không thương xót khiến cơ thể và mặt tôi bị thương và bầm tím. Thói vũ phu này của ông Chinh đã khiến tôi bất an và rơi vào trạng thái trầm cảm trong một thời gian dài. Sau đó gia đình tôi biết chuyện đã rất lo lắng và không muốn để tình trạng này tiếp diễn nên khuyên tôi hãy sớm khéo léo chấm dứt mối quan hệ này vì cũng chưa được làm đám cưới... ... Đến năm 2013, lại trong một lần ghen tuông vô cớ, ông Chinh lại đánh đập tôi không thương xót... ... Tháng 04/2013, mâu thuẫn giữa tôi và ông Chinh ngày càng trầm trọng, với sự việc ông Chinh đã hành hung người quản lý của tôi là anh Tôn Thất Bảo Thiện với lý do anh Thiện đã giới thiệu cho tôi các đối tác làm ăn, tạo điều kiện cho tôi có thể tự lập tài chính. ... Từ tháng 09/2011 tôi đã nhiều lần cương quyết về vấn đề ra tòa làm giấy ly hôn để hủy bỏ tính pháp lý của mối quan hệ giữa chúng tôi. Nhưng ông Chinh một mặt hăm dọa sẽ làm hại đến những người bạn xung quanh tôi, một mặt nài nỉ tôi, với mong muốn hàn gắn tình cảm... ... Dẫu vậy tính ghen tuông thái quá, hồ đồ thiếu suy nghĩ của ông Chinh vẫn không hề thay đổi, mỗi lần tôi đi công tác xa hoặc nước ngoài thì ông Chinh đều cho rằng tôi quan hệ tình cảm bất chính, nên đã nhiều lần sỉ nhục và xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự của tôi... ... Ngày 19/01/2014 sau thời gian theo dõi, thấy tôi và anh H. thường xuyên liên lạc với nhau, ông Chinh đã đe dọa “truy sát” những người bạn chung của tôi và anh H.. Thấy sự việc trở nên nguy hiểm nên tôi ra sức ngăn cản để không xảy ra những sự việc đáng tiếc, thì lại một lần nữa mất kiểm soát bản thân, ông Chinh đã hành hung tôi một cách điên loạn, khiến tôi sưng mặt và cơ thể bị thương, gây ảnh hưởng đến tinh thần và công việc của tôi trong một thời gian dài (đóng phim và chụp hình quảng cáo). Sau đó giải thích khi người nhà tôi hỏi về vấn đề này thì ông Chinh trả lời là: “ghen quá không còn nhận ra Hương đang đứng trước mặt”... ... Bọn chúng gồm Đinh Trường Chinh và khoảng 20 “anh em của ông Chinh từ Hải Phòng” vô cớ đánh anh H. vào đầu, mặt và bụng. Và tiếp tục để thỏa mãn thói háo thắng, ông Chinh đã yêu cầu H. cầm loại ly lớn và dày thường để uống bia tự đập vào đầu mình, nếu như đập bể 4 cái ly thì Chinh mới bỏ qua, vì không thể kháng cự với quá đông người (có mang theo vũ khí) nên H. phải đành tự đập 4 cái ly vào đầu nhiều lần đến lúc bể lần lượt hết cả 4 cái ly khiến cho đầu bị thương, chảy máu nhiều gây choáng váng thì ông Chinh để anh H. ngồi đó chứng kiến tiếp màn hành hạ anh T.... ... Để đè bẹp ý chí phản kháng của tôi, sau đó ông Chinh đã mang clip quay lại quá trình sử dụng nhục hình với anh H. và anh T. trên cho mẹ tôi và chị Vũ Thị Mỹ Dung - người quản lý của tôi xem ngay sau khi sự việc xảy ra. Chính hai người này đã tường thuật lại cho tôi nghe những cảnh tượng dã man này khiến tôi hoảng loạn và bất an hơn nữa, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, công việc và cuộc sống của tôi... ... Với những sự việc khủng khiếp, man rợ trên tôi cảm thấy vô cùng bức xúc, phẫn nộ dẫn đến không thể im lặng và chấp nhận hơn nữa những việc làm ngạo mạn, bất chấp pháp luật, coi thường danh dự của tôi và mọi người xung quanh tôi của ông Chinh...