Liz Kim Cương nhận nửa tỷ đồng khi đăng quang 'Bạn là ngôi sao'

Á quân Kiều Oanh chỉ đứng một chỗ, khoe nội lực trong ca khúc 'I will always love you'. Kiều Oanh thổ lộ mơ ước trở thành một ca sĩ xinh đẹp, hát hay, nhảy giỏi như Hồ Ngọc Hà.