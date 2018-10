Liveshow của Tuấn Hưng bất ngờ bị hủy sát giờ diễn

Tối 5/10, gần hai tiếng trước khi diễn ra chương trình tại Hà Nội, nam ca sĩ nhận được công văn yêu cầu dừng biểu diễn.

Theo kế hoạch, liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát của Tuấn Hưng với chủ đề Ngựa hoang diễn ra vào lúc 20h tối 5/10 tại Cung Thể thao Quần Ngựa, Hà Nội. Tuy nhiên, khoảng 18h, nam ca sĩ nhận được công văn từ Ủy ban nhân dân quận Ba Đình, yêu cầu dừng biểu diễn. Công văn ghi rõ dừng liveshow vì "lý do đặc biệt". Thời điểm công văn được gửi đến địa điểm tổ chức, Tuấn Hưng đang ở khách sạn để chuẩn bị trang phục cho chương trình. Anh rất bất ngờ và vội vàng chạy đến Cung Quần Ngựa để xác nhận thông tin.

Khoảng 19h, cánh cổng chính của sân Quần Ngựa đóng chặt và dán tờ thông báo dừng liveshow của Tuấn Hưng. Hàng trăm khán giả khi đến đây đều ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra. Công an quận Ba Đình cử người thông báo show diễn bị huỷ và đề nghị khán giả ra về để tránh ùn tắc giao thông.

Khán giả đến xem show Tuấn Hưng tại Cung thể thao Quần Ngựa, Hà Nội, vào tối 5/10 đều bất ngờ trước thông tin chương trình bị huỷ.

Theo công an quận Ba Đình (Hà Nội), sáng 5/10, họ đã kiểm tra công trình Cung thể thao Quần Ngựa thì thấy hệ thống phòng cháy chữa cháy chưa được nghiệm thu; đơn vị tổ chức liveshow Tuấn Hưng cũng chưa có kế hoạch đảm bảo an toàn, an ninh trật tự. Do vậy, công an quận đã đề xuất Ủy ban nhân dân quận Ba Đình cho dừng tổ chức chương trình tối 5/10.

Trước việc liveshow bị dừng đột ngột, Tuấn Hưng rất hoang mang. Anh đã bật khóc trong buổi gặp gỡ giới truyền thông để thông báo về sự cố này. "Mọi thứ đến nhanh quá, tôi là người ít khi có biểu hiện gục ngã hoặc mất phương hướng bởi tôi luôn tìm được cách giải quyết mọi tình huống. Vậy nhưng lần này tôi đã mất cân bằng và sụp đổ. 20h trình diễn, vậy mà 18h mới có thông báo huỷ show", anh buồn rầu chia sẻ.

Cựu thành viên Quả Dưa Hấu cũng bày tỏ, giá như quận Ba Đình ra thông báo sớm hơn thì anh và êkíp đã đủ thời gian xoay xở và thông báo cho khán giả đã mua vé. Theo Tuấn Hưng, chưa kể thời gian chuẩn bị, tổ chức trước đó, riêng trong hai ngày qua, êkíp đã mất rất nhiều công sức, tâm huyết dàn dựng sân khấu, tổng duyệt chương trình với mong muốn đem lại cho người hâm mộ một đêm nhạc đáng nhớ.

Nam ca sĩ gặp gỡ báo chí ngay tại Cung Văn hóa Quần Ngựa sau khi nhận được thông báo.

"Tôi có trách nhiệm rất lớn với khán giả của mình, những người đã bay từ Mỹ, Australia, Sài Gòn... ra Hà Nội dịp này chỉ để xem show. Trước mắt tôi và êkíp sẽ bàn bạc để tìm phương án giải quyết. Tôi sẽ xem xét khả năng có thể dời ngày liveshow hay không hoặc hoàn tiền cho khán giả. Hiện tại, việc lùi ngày là rất khó khăn bởi êkíp lo cho show diễn lên đến gần 100 người, trong đó một số vị khách mời như Lệ Quyên, Khắc Việt... đã sắp xếp lịch diễn cá nhân vài tháng trước để hát trong show của tôi", Tuấn Hưng cho biết.

Giọng ca Nắm lấy tay anh tiết lộ, chỉ tính riêng chi phí dàn dựng sân khấu, hệ thống âm thanh, ánh sáng cho liveshow anh đã là gần 2 tỷ đồng. Doanh thu bán vé cũng tương đương số tiền đầu tư cho sân khấu.

Trước khi bị huỷ diễn, liveshow Ngựa Hoang được Tuấn Hưng kỳ vọng sẽ là một dấu ấn lớn trong cuộc đời 20 năm ca hát. Anh chọn tổ chức vào 5/10 bởi đây là ngày anh tròn 40 tuổi. Anh đã mời các nghệ sĩ như Lệ Quyên, Tú Dưa, Khắc Việt, Hạnh Sino, nhóm Oplus, DJ Hoàng Anh và ban nhạc Màu Nước tham gia trình diễn.