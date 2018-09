Linh Nga xinh đẹp rạng rỡ đi sự kiện

Linh Nga diện váy họa tiết trái tim nằm trong bộ sưu tập Thu Đông 2015 chủ đề 'Love' của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường dự triển lãm 'The best moments - Những khoảnh khắc ấn tượng' do một tạp chí thời trang tổ chức nhân kỷ niệm 200 lần xuất bản. Trang phục kiểu dáng cổ điển, may bằng chất liệu taffa tôn vẻ yêu kiều, quý phái của diễn viên múa.