Linh Nga: 'Tôi luôn mang con gái đi diễn cùng'

Bé Luna theo 'Chim công làng múa Việt' ở mọi chuyến công tác trong nước lẫn nước ngoài.

- Năm 2016 khởi đầu khá suôn sẻ với chị khi được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú sau 20 năm làm nghề. Cảm xúc của chị thế nào về danh hiệu này?

- Tôi rất bất ngờ khi được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú khi vừa tròn 20 năm hoạt động trong nghề múa. Đây là sự công nhận của khán giả - những người yêu mến bộ môn nghệ thuật múa nói chung và yêu quý gia đình tôi nói riêng. Nhiều lần đi diễn, tôi vẫn còn lạ lẫm khi mọi người gọi mình là nghệ sĩ ưu tú Linh Nga. Tôi nghĩ với một nghệ sĩ múa, điều quan trọng là họ diễn trong thời gian thăng hoa nhất cho tuổi trẻ và được khán giả yêu mến.

- Công việc của chị thay đổi ra sao từ khi nhận danh hiệu mới?

- Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ được gì trong nghề múa. Đến giờ phút này, mọi người vẫn nhắc đến Linh Nga là một diễn viên múa, tôi cảm thấy điều đó vô cùng đáng quý. Cả đại gia đình tôi đều đi theo nghệ thuật, tôi là thế hệ thứ 3-4 nên luôn cố gắng đi đúng hướng. Tất cả mọi người đều mong muốn tôi đi con đường này càng lâu càng tốt. Chính vì thế, danh xưng nghệ sĩ ưu tú vừa là áp lực nhưng cũng là động lực để đẩy tôi đi mạnh, cố gắng hơn nữa.

- Tại sao thời gian qua ít thấy chị xuất hiện trên các sân khấu múa?

- Tôi vẫn tham gia các sân khấu múa nhưng vì không đẩy PR nhiều nên có lẽ mọi người ít thấy sự xuất hiện của Linh Nga. Tôi không thích khoe công việc của mình ra ngoài nhiều. Một tuần có 7 ngày thì đã đi diễn hết 6 ngày. Nghề múa không giống với những bộ môn nghệ thuật khác, thậm chí, truyền thông cũng không có mảng PR cho múa nên cách hoạt động cũng âm thầm hơn. 8 năm từ khi về nước đến giờ, tôi vẫn chỉ cống hiến một tình yêu lớn cho múa. Mặc dù không được truyền thông biết đến nhiều nhưng show diễn của tôi vẫn đều đặn từ trong và ngoài nước. Tôi không xuất hiện trên truyền thông không nghĩa là tôi đã bỏ nghề hay rời xa sân khấu.

- Sắp tới, chị sẽ xuất hiện với vai trò nàng thơ trong show diễn The Dream of Santorini của thương hiệu Eva de Eva. Lý do gì khiến chị quyết định nhận lời một show thời trang công sở?

- Tôi không quan trọng show diễn đó là thời trang hay ca nhạc, chỉ cần được đứng trên sân khấu và múa đã vô cùng hạnh phúc. Ê-kíp Eva de Eva làm việc rất chuyên nghiệp, họ có sự trân trọng với nghệ sĩ nên tôi quyết định nhận lời tham gia chương trình The Dream of Santorini. Hiện nay, những show diễn thời trang đem múa vào không phải là ít nhưng tôi tin đạo diễn Phạm Hoàng Nam và ê-kíp của thương hiệu sẽ làm nên bữa tiệc thời trang đa màu sắc, hoành tráng vào ngày 30/3 tại Cung Thể thao Quần ngựa (Hà Nội).

- Chiều cao khá hạn chế so với các người mẫu chân dài khác nhưng chị vẫn được mời tham gia một số show diễn. Theo chị, đâu là lợi thế của chị trên sàn catwalk?

- Các người mẫu, hoa hậu mới là tâm điểm của đêm diễn thời trang, còn tôi chỉ là người biểu diễn 1-2 tác phẩm trong chương trình nên rất sợ bị hiểu nhầm là lấn sân sang làm người mẫu. Tôi không làm nghề gì khác ngoài múa. Tôi nhận lời Eva de Eva vì tham dự chương trình thời trang nhưng vẫn là chính mình.

- Trở thành nàng thơ trong các show diễn thời trang, còn ở đời sống tình cảm, chị là nàng thơ của ai?

- Trong cuộc sống đời thường, tôi trở về là nàng thơ của gia đình mình. Sinh ra trong gia đình nhà nòi nên mọi người đều đặt hết niềm tin vào tôi. Mỗi lần tôi xuất hiện trên sân khấu, hay bìa báo, tạp chí… đều là niềm vui, sự tự hào của gia đình.

- Bận rộn với công việc, chị sắp xếp thời gian chăm sóc con gái ra sao?

- Với tôi, con gái là tất cả. Tôi luôn muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Chính vì thế, dù đi diễn dài ngày trong nước hay nước ngoài thì đều mang bé Luna theo.

- Là một gia đình nghệ thuật, chị hướng con gái theo nghề truyền thống ra đình thế nào?

- Bé Luna mới 3 tuổi, tôi chưa nhìn thấy máu nghệ thuật le lói ở con nên chưa dám định hướng. Tuy nhiên, sau này nếu con yêu nghề như mẹ thì tôi sẽ hướng, nhưng không bắt con theo, bởi vì nghệ thuật phải có duyên.

Mai Thương